Le FC Metz porte son attention sur un avant-centre de Benfica afin de renforcer son attaque. Le joueur a vécu une saison compliquée à Watford.

Mercato : Henrique Araujo dans le viseur du FC Metz

De retour en Ligue 1 après une saison mouvementée, le FC Metz compte bien acquérir de nouveaux talents afin de réussir sa réintégration dans l'élite. Après plusieurs semaines de mercato, le club messin n'a annoncé aucune recrue. Cependant, la donne pourrait bien changer. Comme le révèle le média Record, la direction a coché un nom pour renforcer son attaque. Il s'agit d'Henrique Araujo, avant-centre portugais de 21 ans appartenant au Benfica Lisbonne. Le club dirigé par Bernard Serin espère obtenir un prêt pour enrôler l'espoir portugais.

Araujo pour remplacer Mikautadze ?

Ce nom ne vous dit peut-être rien et à juste titre, l'attaquant prêté par Benfica a vécu une saison très compliquée du côté de Watford en Championship où il totalise 8 matchs pour 0 but et 1 passe décisive. Le club anglais n'a pas souhaité prolonger le prêt du joueur. Formé au club, il compte 28 buts en 60 matchs chez les jeunes et seulement 5 chez les pros en 20 matchs.

Du côté de son armoire à trophées, il remporte l'UEFA Youth League 2022 (équivalent de la Ligue des Champions pour les jeunes) avec le Benfica en inscrivant 3 buts en finale. La venue du joueur portugais pourrait enfin lancer le mercato du club qui reste très calme sur le marché des transferts. Une arrivée pourrait faire bouger les choses pour les 2es de Ligue 2 avec le départ possible de Georges Mikautadze (24 buts et 8 passes décisives cette saison). Le Géorgien dispose de nombreuses offres à l'étranger, dont Burnley et le Milan AC qui aurait déjà entamé des discussions avec l'attaquant. Une vente permettrait au club de lever des fonds et dépasser l'ASSE pour s'offrir Rayan Ghrieb également courtisé.