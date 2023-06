Élu meilleur joueur de la saison en Ligue 2, Georges Mikautadze ne devrait pas rester à Metz. Il serait proche de rejoindre un promu en Premier League.

Les supporters le redoutent. Le départ de Georges Mikautadze se précise ce samedi. Élu meilleur joueur de la saison en Ligue 2, auteur de 23 réalisations, le buteur géorgien du FC Metz ne devrait pas rester en Lorraine. Et ce, malgré la montée en Ligue 1 décrochée avec le club. Après avoir performé dans l'antichambre du football français, Georges Mikautadze a des envies d'ailleurs.

Il ne reste plus qu'à savoir quelle écurie saura convaincre le joueur de la rejoindre. Le Milan AC semblait en très bonne position pour le recruter d'après Foot Mercato, étant le club le plus prestigieux parmi ses prétendants sur le papier. Mais le départ de Paolo Maldini aurait freiné les négociations. C'est un autre club, promu en Premier League, qui serait finalement le plus proche de l'enrôler.

Georges Mikautadze apprécie le projet de Burnley

Toujours selon Foot Mercato, c'est Burnley qui aurait reçu les faveurs de Georges Mikautadze. De retour en Premier League en septembre prochain après un an d'absence, les Clarets ont pour ambition de se maintenir dans la division. Vincent Kompany, leur entraîneur et ancien défenseur de Manchester City, a exposé le projet du club à la pépite messine (22 ans) qui aurait apprécié.

Tout semble désormais entre les mains des dirigeants des deux clubs. De son côté, le FC Metz estimerait son attaquant à plus de 10 millions d'euros. De l'autre, Burnley attend d'abord de savoir s'il pourra conserver son meilleur buteur, Nathan Tella. L'ailier nigérian de 23 ans a inscrit 17 buts en EFL Championship, et était prêté par Southampton. Les Clarets discutent actuellement avec les Saints pour obtenir son transfert défintif d'après The Athletic. En cas d'échec dans cette affaire, Burnley pourrait revoir ses plans dans ce mercato estival.