Même s’il sera très compliqué de boucler la signature de Wilfried Zaha durant ce mercato, les dirigeants de l’OM gardent une lueur d’espoir.

Mercato OM : Wilfried Zaha s’éloigne de l’Arabie saoudite

Wilfried Zaha se rapproche inlassablement d’un départ de Crystal Palace. Malgré les différentes offres formulées par sa direction, l’international ivoirien refuse pour le moment de prolonger son contrat. Il conserve sa position et semble déterminé à quitter le club britannique durant ce mercato estival. Cette situation n'a pas échappé à l'Olympique de Marseille, qui est à la recherche de nouveaux renforts offensifs.

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l'OM s'est rapidement positionné pour tenter de l’attirer dans ses filets. Wilfried Zaha est un joueur expérimenté et talentueux, connu pour sa vitesse, sa technique et sa capacité à marquer des buts. Il possède une grande expérience en Premier League, ayant passé la majeure partie de sa carrière à Crystal Palace. Son profil offensif correspond aux besoins de l'OM, qui cherche à renforcer son potentiel de buts et sa créativité en attaque.

Les négociations entre la direction de l'OM et l'entourage du joueur ont rapidement débuté même si le principal concerné est très sollicité sur le marché des transferts. Ces derniers temps, Wilfried Zaha était pressenti pour poser ses valises en Arabie saoudite. Mais l’ailier gauche aurait finalement changé d’avis.

Wilfried Zaha donne sa priorité à l’Europe

Selon les informations fournies par le journaliste turc Ekrem Konur, Wilfried Zaha aurait désormais comme priorité de poursuivre sa carrière en Europe et de disputer la prochaine Ligue des Champions. L’OM, qui devra passer les barrages avant d’accéder aux phases de poule de la prestigieuse compétition, a donc encore un espoir pour tenter de le recruter.

Si l'Olympique de Marseille parvenait à recruter Wilfried Zaha, ce serait un coup important pour le club et une excellente acquisition sur le plan sportif. Le joueur apporterait une dimension supplémentaire à l'attaque de l'OM et pourrait avoir un impact significatif sur les performances de l'équipe.

Toutefois, l’Olympique de Marseille devra se montrer très généreux pour mener à bien cette opération, car Wilfried Zaha a des exigences salariales très élevées, ce qui complique son transfert. Ses agents l'auraient aussi proposé au PSG, qui ferait de lui un plan en cas d'échec pour Marcus Thuram. Reste à savoir si les discussions aboutiront à un accord et si le joueur ivoirien rejoindra effectivement l'Olympique de Marseille.