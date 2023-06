Alors qu'il semblait proche de signer au RC Lens durant le mercato, Oscar Cortés est au coeur d'un gros retournement de situation.

Mercato RC Lens : Oscar Cortés, plutôt en décembre que cet été ?

Son arrivée au RC Lens semblait imminente, mais la donne aurait finalement bien changé ces dernières heures. Annoncé partant pour le nord de la France contre un chèque de 4,5 millions d'euros, Oscar Cortés devrait finalement rester quelques mois de plus en Colombie, comme l'indique Caracol Radio.

En effet, le média annonce que Milonarios, club colombien dans lequel évolue Oscar Cortés, voudrait conserver son attaquant jusqu'au mois de décembre. De ce fait, le RCL pourrait finaliser le transfert dès cet été, pour ensuite le renvoyer en Colombie lors de la première partie de saison. Un montage faisable, mais qui ne fait pas les affaires du RC Lens. Il est donc fort probable que des nouvelles négociations aient lieu dans les prochains jours afin de trouver un accord sur de nouvelles modalités de transfert concernant l'attaquant de 19 ans.

Loïs Openda toujours lensois, mais pour combien de temps ?

C'est le dossier le plus chaud de ce début d'été à Lens. Annoncé sur les tablettes de Leipzig, Loïs Openda veut absolument rejoindre l'Allemagne la saison prochaine, mais les négociations entre les deux clubs peinent à déboucher sur un accord. Ayant refusé une offre de 30 millions d'euros, les Sang et Or ont fixé le prix de leur attaquant à 50 millions d'euros, et ne compte le laisser filer pour moins cher.

D'après certaines sources allemandes, le pensionnaire de Bundesliga pourrait revenir à la charge très prochainement avec une nouvelle offre plus élevée pour tenter de convaincre le RCL. En cas d'échec, le RB Leipzig devrait tenter le coup pour Folarin Balogun.