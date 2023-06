Cible de l’OM, Folarin Balogun ne compte pas poursuivre sa progression à Arsenal et l’a fait savoir à ses dirigeants durant ce mercato.

Mercato OM : Folarin Balogun souhaite quitter Arsenal

En manque de temps de jeu avec Arsenal, Folarin Balogun a fait le choix de rejoindre le Stade de Reims lors du dernier mercato estival. Une décision payante puisque le jeune attaquant de 21 ans a réalisé une saison exceptionnelle sous les couleurs rémoises avec un bilan de 22 buts inscrits en 39 apparitions. De telles performances attirent forcément l'intérêt de plusieurs cadors européens.

L’AC Milan, l'Inter Milan, Leipzig, le LOSC ou encore l’OM aimeraient se l'offrir. De retour à Arsenal cet été, Folarin Balogun n’a pas l’intention de s’éterniser au sein du club londonien. Après un prêt réussi à Reims, le jeune attaquant américain veut poursuivre sa progression au sein d’une autre équipe où il aura plus de temps de jeu. Selon les informations de Sky Sports, il aurait déjà informé sa direction de sa décision. Ces derniers seront-ils réceptifs à sa décision ? Des discussions ont débuté entre Arsenal et les agents de Folarin Balogun au sujet de son avenir.

Arsenal attend un gros chèque pour Folarin Balogun

Il est fréquent que les jeunes joueurs cherchent à quitter leur club formateur pour obtenir plus d'opportunités ailleurs, et Folarin Balogun veut profiter de cette opportunité pour quitter définitivement les Gunners. En quête de renfort offensif, l’Olympique de Marseille reste à l’affût pour le recruter. Le président Pablo Longoria et son équipe pourraient compter sur les aspirations du joueur pour tenter de boucler cette opération.

Cependant, les Phocéens devront se montrer très généreux s’ils souhaitent réellement mener à bien cette opération. Toujours selon la même source, le club entraîné par Mikel Arteta réclamerait pas moins de 58 millions d’euros avant de céder son jeune crack. Ce montant élevé freine pour le moment ses différents prétendants. À ce prix, la direction de l’OM risque de tourner vers d’autres cibles moins onéreuses.