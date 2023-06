Quelques jours après la sortie de coma du gardien du PSG, Sergio Rico, son épouse Alba Silva a donné d’excellentes nouvelles concernant son état de santé.

PSG : Sergio Rico de nouveau avec ses proches

Après le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et le match contre le RC Strasbourg, Sergio Rico s’était rendu à Séville, à El Rocio, pour un pèlerinage religieux durant la période de la Pentecôte. Au cours de son pèlerinage, le gardien du PSG a été victime d’une grave chute impliquant un cheval. Touché à la tête, l’international espagnol avait été conduit d’urgence à l’hôpital Virgen del Rocio de Séville. Ces derniers jours, Sergio Rico était sorti du coma et les médecins avaient arrêté la sédation. Ce lundi, son épouse Alba Silva assure que son état de santé s’améliore nettement puisqu’il peut désormais communiquer de nouveau avec ses proches.

« Les choses s’améliorent. Il communique, Sergio communique. Il nous appelle par notre nom, il sait parfaitement qui nous sommes et sa mémoire est bonne », a confié la mannequin espagnole à l’agence de presse espagnole Europa Press. Par contre, la doublure de Gianluigi Donnarumma ne se souvient pas de son accident. « Je ne pense pas, mais nous ne pouvons pas encore le savoir tant qu’il ne peut pas parler. Nous essayons de faire en sorte qu’il se sente bien, qu’il soit calme lorsque nous sommes ensemble et c’est tout », a ajouté Alba Silva, qui espère que Rico quittera rapidement les soins intensifs.

« Le plus vite possible, je l’espère. Mais les médecins doivent être sûrs, et ils n’ont pas encore décidé. On leur fait confiance », indique l’épouse du portier. Même s’il est encore placé en soins intensifs, le compatriote de Fabian Ruiz et Carlos Soler peut maintenant communiquer. Une très bonne nouvelle pour le monde du football qui s’est émue à l’annonce de son accident le 28 mai dernier.