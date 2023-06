Alors que John Textor espérait recruter un ailier de Chelsea, une mauvaise nouvelle vient de tomber. Le joueur devrait rejoindre l'AC Milan.

Mercato OL : La piste Christian Pulisic se complique

Passé sous pavillon américian depuis quelques mois, l'OL de John Textor veut frapper fort sur le marché des transferts. Pour l'instant, le mercato est calme du côté des arrivées, si le nom de Dodi Lukebakio et Christian Pulisic ont été évoqués, une mauvaise nouvelle vient d'arriver pour les dirigeants. Non retenu par le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino et en manque de temps de jeu du côté de Londres (30 matchs cette saison pour seulement 1 but inscrit et 2 passes décisives délivrées), le joueur de 24 ans a été placé sur la liste des transferts.

Plusieurs équipes se sont renseignées, dont l'OL et l'AC Milan, mais c'est bien le club lombard qui devrait avoir le dernier mot. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, il devrait signer pour 10 millions d'euros avec bonus. L'intérêt pour Christian Pulisic vient de Stefano Pioli, entraîneur de l'AC Milan, qui le voit comme un attaquant polyvant pouvant jouer aussi bien derrière l'attaquant que sur les côtés.

L'AC Milan a fait pencher la balance

Alors que des rumeurs voyaient le jour, le dossier s'annonçait déjà très compliqué pour l'OL. Tout d'abord, le prix, Chelsea demande entre 25 et 30 millions d'euros. Une somme que les Gones auraient eu du mal à poser sur la table, en plus d'un salaire de 800 000 euros mensuels. Son rival italien lui dispose d'un budget transfert conséquent avec la vente de Sandro Tonali à Newcastle.

Autre facteur clef, la non-qualification pour une Coupe d'Europe, on imagine mal l'ancien du Borussia Dortmund évoluer dans une équipe qui ne serait pas européenne. L'OL peut donc faire une croix sur sa première arrivée sous la direction américaine. L'Olympique Lyonnais devra s'occuper du cas Castello Lukeba, auteur d'une très bonne Coupe du Monde des moins de 20 ans, et qui intérésse fortement Leipzig.