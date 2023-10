Pour son match retour de Ligue des Champions contre le PSG dans un plus d’un mois, l’entraîneur de Newcastle United devra composer sans son maître à jouer.

PSG-Newcastle : Sandro Tonali suspendu 10 mois

Large vainqueur de la manche aller le 4 octobre passé (4-1), Newcastle United est attendu de pied ferme au Parc des Princes le 28 novembre prochain pour défier le Paris Saint-Germain, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Mais comme pressenti ces derniers jours, Sandro Tonali sera le grand absent du groupe d’Eddie Howe pour le déplacement des Magpies dans la capitale française.

En effet, le président de la Fédération italienne (FIGC), Gabriele Gravina, a annoncé ce jeudi que le milieu de terrain de 23 ans est bien suspendu 10 mois pour son implication dans l'affaire des paris illicites en Italie. Une sanction sportive plus lourde avait été réclamée (18 mois), mais le compatriote de Marco Verratti a vu une partie de sa peine être commuée en travaux d'intérêt général. L'international italien va donc rater l'Euro 2024 en Allemagne et le prochain choc de Ligue des Champions contre le Paris SG.

Sandro Tonali exclut de la sélection d’Italie ?

Le 20 octobre passé, le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, s’est dit favorable à une exclusion définitive de la sélection des joueurs suspendus dans le scandale de paris illégaux. interrogé sur les ondes de la radio Rai 1, le membre du gouvernement Giorgia Meloni a notamment déclaré : « être sélectionné en équipe d'Italie, cela doit selon moi exprimer la valeur footballistique d'un joueur et aussi sa valeur morale. Ne plus jouer en équipe nationale, cela ne va pas dire ne plus être joueur de foot, mais l'être d'une autre façon. C'est une question qui doit être posée. »

Puis de rappeler que « ce n’est pas un hasard si la fédération italienne organise, a organisé et organisera des formations pour tous les joueurs de toutes les sélections nationales afin qu’ils prennent conscience de leurs devoirs. Ils sont des points de référence pour ce qu’ils font sur le terrain et en dehors. Si cela n’est pas pris en compte, c’est une haute trahison. » Reste maintenant à savoir si la Squadra Azzura ira dans le sens du ministre pour Sandro Tonali.