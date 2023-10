Souvent présentée comme le futur repreneur de l’OM, l’Arabie Saoudite prépare un plan spectaculaire pour l’hiver. Mais le club phocéen n’est pas concerné.

Vente OM : L’Arabie Saoudite va frapper fort à Newcastle

Évoqué depuis plus de deux ans, le possible rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie saoudite tarde à aboutir, laissant les supporters marseillais dans l'incertitude. Et les récentes révélations de la presse britannique concernant les intentions de l’Arabie saoudite pour le prochain mercato hivernal sèment un peu plus le doute quant à l'avenir de l'OM.

Le média anglais Team Talk révèle en effet que les dirigeants saoudiens préparent une opération significative cet hiver en Europe, avec la ferme intention de renforcer davantage l’effectif de Newcastle. Les dirigeants des Magpies ont été informés de cette opération assez singulière, planifiée par l’État le plus riche du Moyen-Orient. Cette décision intervient notamment en réponse à la suspension de Sandro Tonali pour une durée de 10 mois en raison de son implication présumée dans des paris sportifs illicites en Italie.

L’international italien ne peut plus jouer avec les Magpies, ce qui crée un vide au milieu de terrain que le club cherche à combler. La source explique alors que les dirigeants de Newcastle vont obtenir des prêts de joueurs en provenance de clubs détenus par la famille princière d'Arabie Saoudite en janvier prochain. Cette opération permettra à certaines stars de la Saudi Professional League de revenir en Angleterre tout en respectant les exigences de la Premier League et de l'UEFA.

Cinq stars impliquées dans cette grande opération

Le transfert de ces joueurs de haut calibre serait un renfort significatif pour Newcastle, qui compte renforcer son effectif lors de la prochaine fenêtre de transfert et améliorer ses performances. 5 joueurs ont déjà été identifiés dans le cadre de cette opération. Il est question de N’Golo Kanté, Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves et la pépite argentine Gabriel Vega.

Ces joueurs évoluent dans des clubs saoudiens appartenant au PIF, ce qui devrait faciliter leur transfert à Newcastle. Ils seront même éligibles pour la Ligue des Champions cette saison, si Newcastle venait à se qualifier pour les huitièmes de finale. Cependant, il convient de noter qu'aucune décision définitive n'a encore été prise entre les différentes, même si ce plan ingénieux est évoqué en coulisse. « Cette option de prêter des joueurs de la ligue saoudienne à Newcastle a été discutée et approuvée », indique le média britannique

Les négociations entre Frank McCourt et les Saoudiens reléguées au second plan

Cette révélation concernant le prochain recrutement des Newcastle United jette un nouvel éclairage sur les priorités de l'Arabie saoudite en matière d'investissements dans le football européen. Si les supporters de l'OM espèrent que leur club bénéficiera un jour des avantages liés à la puissance financières des Soudien, pour l'instant, le rachat de l'OM n'est plus une priorité pour le royaume dirigé par Mohammed Ben Salmane.

Bien que désireux d’acquérir un nouveau club en Europe, les dirigeants saoudiens concentrent pour le moment leurs efforts sur Newcastle. Cela ne signifie pas pour autant que la vente OM à l'Arabie saoudite est définitivement exclue. Le Fonds d'investissement saoudien (PIF) pourrait très bien gérer plusieurs dossiers en parallèle, mais à l'heure actuelle, l'accent est mis sur les Magpies.

Les supporters de l'OM devront ainsi continuer à attendre des nouvelles sur ce dossier assez complexe. Les récents incidents survenus à Marseille pourraient aussi inciter le propriétaire Frank McCourt à céder son club. L’idée de voir le président Pablo Longoria régler les relations avec les supporters, voire de dissoudre certains groupes, afin de faciliter l’arrivée de nouveaux investisseurs est aussi évoquée.