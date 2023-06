Annoncé depuis plusieurs jours sur les tablettes de l'OM, Geoffrey Kondogbia est déterminé à rejoindre Marseille, et son transfert est imminent.

Mercato OM : Accord imminent entre Pablo Longoria et l'Atlético Madrid

Geoffrey Kondogbia est de plus en plus proche de l'OM ce mardi. Déjà d'accord avec l'ancien monégasque en ce qui concerne son futur contrat, Pablo Longoria a intensifié les discussions avec l'Atlético Madrid, qui voulait récupérer 8 millions d'euros pour céder son milieu de terrain défensif.

Finalement, Fabrizio Romano vient d'annoncer que les discussions entre les deux parties sont entrées dans la phase finale, et qu'un accord est sur le point d'être trouvé pour un transfert de 7 millions d'euros. En ce qui concerne la durée de contrat de Geoffrey Kondogbia, il devrait s'engager dans la cité phocéenne pour une durée de trois ans plus une année supplémentaire en option. Si le joueur de 30 ans a connu quelques passages à vide au cours de sa carrière, il a su rebondir depuis qu'il évolue sous les ordres de Diego Simeone, et s'il arrive à rester constant la saison prochaine, ce sera une excellente recrue pour l'Olympique de Marseille.

Geoffrey Kondogbia ne veut que l'OM

Si les discussions entre les différentes parties avancent rapidement et positivement, c'est parce que Geoffrey Kondogbia ne voit que par l'OM depuis qu'il a pris connaissance de l'intérêt du club phocéen à son encontre. Désireux de revivre une aventure en France après son éclosion à Monaco, le milieu défensif fait tout pour que l'opération se finalise, et l'officialisation du transfert est imminente.

Lors de ses belles années en Principauté, Geoffrey Kondogbia a disputé un total de 67 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts inscrits. Ayant l'expérience de la coupe d'Europe, il pourrait être un élément important pour permettre à l'OM de passer un cap en Ligue des Champions si le club parvient à franchir les barrages au mois d'août prochain.