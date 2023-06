En passe de s'offrir le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia, l'OM poursuit son mercato estival et a déterminé deux priorités à des postes bien précis.

Mercato OM : Après Geoffrey Kondogbia, deux recrues attendues en défense

Après avoir officialisé l'arrivée de Marcelino au poste d’entraîneur, l'Olympique de Marseille est déterminé à poursuivre son mercato estival avec l'objectif de renforcer son effectif au plus vite. Le club phocéen est même proche d’accueillir sa première recrue estivale en la personne de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain de l’Atlético Madrid a déjà donné son accord pour rejoindre l’OM cet été.

La direction marseillaise et le joueur de 30 ans se seraient entendus sur les bases d’un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. Il ne resterait plus qu’aux deux écuries de trouver un accord économique pour finaliser ce deal. Les négociations se poursuivent entre l’OM et l’Atlético Madrid pour un transfert à hauteur de 7 millions d’euros. Et ce n’est pas terminé.

Mis à part cette signature, le club phocéen a déjà déterminé deux autres priorités pour la suite de son mercato. La première concerne le secteur défensif, plus précisément les postes de piston droit et gauche. L’Équipe assure en effet que le club phocéen souhaite recruter au moins deux latéraux supplémentaires en vue de doubler chaque poste.

L'Olympique de Marseille fonce sur Antonee Robinson

L'objectif est de trouver des joueurs rapides, capable d’apporter le danger en attaque et capable de défendre. C’est dans cette perspective que l’OM a jeté son dévolu sur Antonee Robinson (25 ans). Le défenseur évoluant à Fulham des qualités physiques intéressantes et sa polyvalence permet également de jouer en tant qu'arrière central.

Le président Pablo Longoria et son nouvel entraîneur Marcelino verraient donc en lui un candidat idéal pour renforcer le secteur gauche de la défense. D’autres pistes sont explorées dans ce sens. Par ailleurs, la deuxième priorité de l'Olympique de Marseille concerne le secteur offensif. Toujours selon le quotidien sportif, l’OM compte recruter deux attaquants supplémentaires pour renforcer son potentiel offensif.

L'objectif est de trouver des joueurs expérimentés, ayant fait leurs preuves à l'étranger et sur la scène européenne, capables d'absorber la pression qui entoure l'Olympique de Marseille. Il reste à savoir si les pistes étudiées en interne se concrétiseront. Affaire à suivre…