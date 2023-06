Le CNOSF a rendu son verdict. Elle maintient les sanctions de la Commission de disciples de la LFP contre Bordeaux. La réaction de Gérard Lopez.

Bordeaux : Le CNOSF confirme les sanctions de la LFP contre les Girondins

Saisi par la direction de Bordeaux, à la suite de la décision rendue par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), dans le dossier du match entre Bordeaux et Rodez AF, le CNOSF a rendu son verdict, ce mardi 27 juin. Elle est la même que celle prononcée par la Ligue, le 12 juin : à savoir la perte par pénalité de la rencontre FC Girondins de Bordeaux – Rodez Aveyron Football comptant pour la 38e journée de Ligue 2 BKT, le retrait d’un point ferme pour la saison 2023-2024 et la fermeture pour deux matchs fermes et deux matchs avec sursis de la Tribune Sud du Matmut Atlantique.

Le Comité national olympique et sportif français a en effet confirmé la décision de la LFP. Selon la décision rapportée par L’Équipe, « les conciliateurs proposent à la SA FCGB (Bordeaux) de s’en tenir à la décision de la commission de discipline de la LFP du 12 juin 2023 ».

Gérard Lopez, « Le FC Bordeaux accepte cette décision et va vers l’avant »

Le président des Girondins a réagi à l’avis défavorable du CNOSF, sans tarder. « Le FCGB prend acte de la proposition des conciliateurs du CNOSF, mais le club regrette cette décision injuste et disproportionnée », a déclaré Gérard Lopez dans le communiqué. « Le FC Girondins de Bordeaux accepte cette décision de l’instance de référence du sport français […] et va vers l’avant. La séquence disciplinaire et sportive étant désormais close, il se concentre sur la préparation de la saison de Ligue 2, tout en se réservant le droit de poursuivre les autres procédures en cours pour faire toute la lumière sur les événements du 2 juin », a souligné le club au scapulaire, ensuite.

Pour rappel, le match entre Bordeaux et le Rodez avait été arrêté après 23 minutes, suite à l'agression de Lucas Buades (buteur) par un supporter des Girondins, alors que le club ruthénois menant (0-1) au Matmut Atlantique.