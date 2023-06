Alors que les Saoudiens sont pressentis pour la Vente OM, un spécialiste a lâché une bombe sur ce dossier, qui tient en haleine tout le peuple marseillais.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d'un possible rachat de l'Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens sont revenues à la surface. Ne souhaitant plus injecter de l’argent dans le club marseillais, qu’il acheté en octobre 2016 pour 45 millions d’euros des mains de Margarita Louis-Dreyfus, Franck McCourt souhaiterait passer la main à un autre investisseur. Et selon les derniers échos, l'Arabie saoudite ne serait en pôle position dans ce dossier.

Vente OM : CMA-CGM, futur propriétaire de l'OM ?

Sur les ondes de la chaîne de télévision France Info, Jean Viard, sociologue et directeur de recherche CNRS associé au CEVIPOF, a annoncé ce mardi soir que CMA-CGM, le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille, serait bien parti pour reprendre le club phocéen à Frank McCourt.

« C’est un groupe extrêmement stratégique, extrêmement intelligent (...) Ils viennent de racheter La Tribune, le journal économique, et ils avaient déjà racheté La Provence, qu'ils ont complètement transformée pour en faire un très bon journal. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, je ne dis pas qu'ils vont racheter l'OM, mais on est quand même parti sur ces logiques-là », a confié Jean Viard concernant l'entreprise de Rodolphe Saadé.

Alors que son intérêt pour l’OM s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer son influence et sa présence dans le sport mondial, l’Arabie saoudite pourrait finalement se faire raser sur le fil par le groupe CMA-CGM pour la Vente OM. Reste maintenant à savoir quel sera le sort de Pablo Longoria en cas de vente du club dans les mois à venir.