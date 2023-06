Face au probable départ de Seko Fofana vers l'Arabie saoudite, le RC Lens s'est renseigné sur Denis Zakaria, mais a été devancé par West Ham.

Mercato RC Lens : Le départ de Seko Fofana se précise

C'est un moment difficile que s'apprête à vivre les supporters du RC Lens. Chouchou du stade Bollaert pour son talent indéniable et sa combativité, Seko Fofana ne devrait pas reporter le maillot sang et or la saison prochaine. Déjà courtisé l'été dernier, avant de finalement prolonger et d'enflammer Bollaert de l'officialisation du renouvellement de son bail, Seko Fofana est en passe de céder aux avances saoudiennes. Les dirigeants d'Al-Nassr lui propose un salaire annuel dix fois supérieur à celui qu'il touche au RCL.

En début de semaine, le RC Lens a confirmé à L'Équipe qu'il y avait bel et bien des discussions entre les trois parties. Ce n'est donc plus qu'une question de temps avant de voir Seko Fofana faire ses adieux au RCL. Pour les dirigeants, la mission consiste maintenant à trouver le parfait remplaçant au capitaine ivoirien. Dernièrement, le board lensois s'était renseigné sur la situation de Denis Zakaria, qui sort d'un prêt à Chelsea. Mais les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes dans le dossier du milieu suisse.

West Ham a fait une offre de 15 millions d'euros pour Denis Zakaria

Le RC Lens est peut-être en train de se faire couper l'herbe sous le pied pour Denis Zakaria. Selon les informations révélées par Nicolo Schira, West Ham serait passé à l'offensive pour Denis Zakaria. Face au probable départ de Declan Rice, les Hammers veulent recruter un ou plusieurs milieux de terrain, et le joueur suisse est une cible appréciée par la direction du club anglais. Une offre de 15 millions d'euros aurait d'ores et déjà été formulée par le pensionnaire de Premier League. Une mauvaise nouvelle pour le RC Lens.