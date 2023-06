Après avoir pris les devants sur le dossier Enzo Le Fée, le SRFC a décidé de passer la deuxième avec Ludovic Blas et tient un premier accord.

Mercato : Accord entre le Stade Rennais et Ludovic Blas

En terminant 4e de Ligue 1 cette saison, le Stade Rennais s'est assuré une place en Europe League. Qui dit Europe, dit forcément effectif de taille pour répondre aux attentes sur le terrain. Sur la fenêtre des arrivées, le SRFC cherche un nouvel atout offensif pour mener la danse dans le groupe de Bruno Genesio.

Si le Stade Rennais tient un accord de principe avec Enzo Le Fée, milieu offensif du FC Lorient, actuellement à l'Euro Espoirs avec les Bleuets, il reste encore quelques détails à régler entre les deux clubs bretons. En parallèle de ce dossier, les dirigeants rouge et noir ont décidé d'activer un nouveau levier, cette fois-ci du côté du FC Nantes, avec le milieu polyvalent Ludovic Blas.

Le SRFC dégaine une première offre de 15 millions d'euros

Après deux saisons plus que prometteuses, auteur de 15 buts et 5 passes décisives puis 12 buts et 8 passes décisives, Ludovic Blas est dans le radar de plusieurs clubs européens. S'il dispose d'offres notamment venues d'Espagne, le milieu offensif a répondu favorablement au Stade Rennais en fin de semaine dernière, selon les informations de Ouest-France.

La cellule de recrutement du SRFC a rapidement pris les devants dans ce dossier en dégainant une première offre avoisinant les 15 millions d'euros avec bonus. L'été dernier, le LOSC s'était positionné sur Ludovic Blas et avait également formulé une offre de 15 millions d'euros, rapidement refusée par les dirigeants nantais. Accepteront-ils cette fois-ci ? Sachant qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat au FC Nantes.