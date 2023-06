Alors que l’hypothèse d’une vente de l’OM à l’Arabie saoudite persiste, des voix s’élèvent pour une signature de Zinédine Zidane à Marseille.

Vente OM : Les confidences de Jérôme Rothen sur Zinédine Zidane

Depuis sa démission du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane n’a pas encore retrouvé de banc de touche. Mais, après deux années d’absence, le temps est peut-être venu pour lui de reprendre du service. Dans une récente interview accordée à Téléfoot, le technicien a affiché son souhait de retrouver un banc. "Si l'adrénaline du haut niveau me manque ? Oui, forcément. Quand on est dehors, on regarde ça différemment. Ça fait deux ans que je n'ai plus ça, mais ça va venir", avait-il avoué, sans fermer la porte à un retour en France.

Cette déclaration de Zinédine Zidane a immédiatement relancé les spéculations sur le club dans lesquelles il pourrait atterrir. Alors qu’il semble peu enclin à rejoindre le PSG, l'Olympique de Marseille est présenté comme l'une de ses destinations favorites. En tant que natif de Marseille, Zizou est une figure emblématique de la ville et beaucoup rêvent de le voir prendre un jour les rênes de l'OM.

Même l'ancien joueur du Paris Saint-Germain (PSG), Jérôme Rothen, a soutenu cette idée en déclarant que voir le Ballon d’Or 1998 entraîner l'OM était "réaliste". L’ancien Parisien a même qu’il avait conseillé Zinédine Zidane de signer dans le club de sa ville natale. "Je l’avais encouragé à entraîner le club où il est né. Maintenant, il ouvre un peu plus la porte. Maintenant, je ne sais pas quand va être le moment", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Vente OM : L'arrivée de Zinedine Zidane liée à un rachat du club

L'arrivée de Zinédine Zidane à l'OM serait un coup majeur pour le club et ses supporters. Sa renommée mondiale, son expérience en tant qu'entraîneur et sa connexion émotionnelle avec la ville de Marseille en font un choix attrayant. Son expertise et son leadership pourraient aider l'OM à réaliser ses ambitions sportives et à renforcer son statut sur la scène nationale et européenne. La volonté de l'Arabie saoudite d'acquérir l'OM pourrait donc être un facteur déterminant pour la réalisation de ce rêve.

Les investisseurs saoudiens cherchent à s'impliquer davantage dans le domaine sportif et voient en l'OM une opportunité de prestige et de rayonnement. Sauf que Frank McCourt, le propriétaire actuel du club, a jusqu'à présent refusé de céder ses parties, ce qui constitue un obstacle majeur dans les négociations. Si l'Arabie saoudite parvenait à formuler une offre suffisamment attrayante pour faire plier Frank McCourt, la donne pourrait changer.

Dans ce scénario, l'arrivée de Zidane à l'OM deviendrait plus probable. Mais pour l’heure, cela reste qu’un simple rêve. De plus, l’Olympique de Marseille a déjà trouvé son nouvel entraîneur. Les dirigeants marseillais ont porté leur choix sur Marcelino pour conduire l’équipe première la saison prochaine. Cette nomination ne fait pas l’unanimité dans la cité phocéenne.