Comme l'été dernier, Zinédine Zidane est associé à l’OM en cas d'une vente du club à l’Arabie saoudite. Mais la donne est différente en interne.

La vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie saoudite est un sujet qui tient en haleine bon nombre de supporters et observateurs du football français. Si bien que chacun y va de sa petite analyse. Les principaux investigateurs de l’OM, dont Thibaud Vézirian, maintiennent leur position initiale, en assurant que le club va être vendu. Les dernières informations faisant état de négociations avancées entre l'Arabie saoudite et la direction de l'Olympique de Marseille suscitent d’ailleurs un réel espoir chez les supporters du club.

En effet, l'arrivée de nouveaux propriétaires, disposant de ressources financières conséquentes, marquera sans doute un tournant majeur pour l'OM. Avec des moyens financiers plus importants, le club phocéen pourrait se permettre de recruter des joueurs de classe mondiale et de renforcer son effectif. Cela pourrait non seulement améliorer les performances de l'équipe sur le terrain et mettre un terme à l’hégémonie du PSG en championnat.

Par ailleurs, l'arrivée de l'Arabie saoudite comme nouveau propriétaire de l’OM faciliterait le recrutement d'un entraîneur de renommée mondiale, tel que Zinédine Zidane. Son expérience en tant qu'entraîneur pourrait apporter une nouvelle dimension à l’OM et attirer l'attention des meilleurs talents du football. Les supporters de l’OM espèrent alors que ce rêve deviendra réalité dans un avenir très proche. Mais pour Jérôme Rothen, toutes ces agitations autour de l’avenir du club ne sont que des rumeurs sans fondements.

Dans son émission "Rothen s'enflamme" diffusée sur RMC Sport, l'ancien joueur du PSG a exprimé son opinion sur la Vente OM. Il affirme que les partisans de cette transaction attendent depuis de nombreuses années un changement de propriétaire, mais pour l'instant, il n'y a aucune base solide pour appuyer ces spéculations.

Même s’il milite pour une arrivée de Zinédine Zidane à l’Olympique de Marseille, Jérome Rothen remet en question la vente du club et souligne qu'aucune information concrète n'a été confirmée par les parties concernées. « On entend que l’Arabie Saoudite qui arrive, il y a des journalistes qui se sont inventé des infos et ont mis ça dans la tête des supporters, mais pour l’instant ce n’est pas d’actualité », a-t-il affirmé.

Pour le moment, Jérôme Rothen préfère souligner le travail remarquable effectué par Frank McCourt depuis son arrivée à l’OM. Sous ses ordres, l’Olympique de Marseille a « retrouvé la Ligue des Champions et progresse sportivement ». De plus, le milliardaire américain a injecté « pas mal d’argent », soit plus de 400 millions d’euros, pour le bon fonctionnement du club et n’a pas vraiment l’intention de céder son bien aussi facilement.

Vente OM : Un dossier qui prend du temps

Il est important de rappeler que Frank McCourt, actuel propriétaire de l'OM, a toujours affirmé son attachement au club et son désir de le voir réussir. Jérôme Rothen, qui a une connaissance approfondie du milieu du football et des médias sportifs, a donc exprimé son opinion personnelle basée sur les informations dont il dispose. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les négociations en coulisses sont confidentielles et que des développements inattendus peuvent survenir à tout moment.

Ainsi, la déclaration de Rothen ne signifie pas nécessairement que la vente de l’OM à l'Arabie saoudite n’aboutira jamais. Il met simplement en doute la véracité des informations actuellement disponibles. Comme dans de nombreux dossiers de transferts et de ventes de clubs, il peut y avoir des spéculations et des informations non avérées qui circulent dans les médias. Sa déclaration laisse aussi entendre qu'il faudra peut-être attendre pendant longtemps avant que cette transaction ne devienne réalité.

De nombreux facteurs entrent en jeu lorsqu'il s'agit de vendre un club de football comme l’Olympique de Marseille. Les négociations, les contrats, les évaluations financières et les approbations réglementaires font partie intégrante du processus. Ces discussions peuvent porter sur des aspects tels que le prix de vente, les modalités de paiement, les engagements financiers futurs et bien d'autres détails importants. Ces procédures peuvent ainsi prendre du temps et ajouter une complexité supplémentaire à la vente, même si rien n’est officiel dans ce dossier.