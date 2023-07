Profitant de la relégation de l’ES Troyes AC en Ligue 2, le FC Nantes veut récupérer le buteur du club aubois, en prévision du départ d'Andy Delort.

Mercato : Le FC Nantes s'active pour recruter Mama Baldé à Troyes

Le FC Nantes a certes levé l'option d’achat de Mostafa Mohamed (25 ans), mais le club est à la recherche d’un autre avant-centre. Ce dernier devrait prendre la place d’Andy Delort (31 ans) qui veut déjà quitter les Canaris. Prêté au FCN par l'OGCNice fin janvier 2023, l’attaquant algérien a vécu six mois compliqués en Loire-Atlantique. En 17 matchs disputés avec les Jaune et Vert, il a marqué seulement 2 buts. Les recruteurs FC Nantes auraient coché le nom de Mama Baldé (27 ans) de l’ESTAC comme le profil idéal pour ainsi succéder à Andy Delort. « À la recherche d'un joueur de percussion, le FC Nantes a ciblé l'attaquant de Troyes Mama Baldé », a révélé L’Équipe. « Les discussions entre les dirigeants des deux clubs se sont accélérées ces derniers jours », assure le quotidien sportif.

Mercato FC Nantes : Troyes réclame 8 à 10 M€, le FCN en difficulté !

Toutefois, un gros obstacle se dresse devant la direction nantaise. L’avant-centre bissau-guinéen est sous contrat dans l’Aube jusqu’en juin 2025 et sa valeur marchande est estimée à 8 M€. Et si l’on en croit la source, c’est dans cette fourchette, soit précisément entre 8 et 10 M€, que les Troyens entendent négocier son transfert. Toutefois, il y a de l’espoir pour Pierre Aristouy, qui apprécierait bien le profil de Mama Baldé. La relégation de l’ES Troyes AC en Ligue 2 peut bien faciliter le départ du décisif attaquant. La saison dernière, le N°7 de l’équipe troyenne avait inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives en 35 matchs disputés en Ligue 1.