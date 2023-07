À la recherche de renforts pour la saison prochaine, José Mourinho veut relancer un joueur du PSG à la Roma. La réponse du principal concerné n’a pas tardé.

Mercato PSG : José Mourinho en pince pour Renato Sanches

Vendredi soir, le journaliste Gianluca Di Marzio a révélé qu’après l’échec de sa tentative de l’été passé, José Mourinho n’a pas renoncé à son idée d’avoir Renato Sanches dans son effectif à l’AS Rome. L’entraîneur du club italien suivrait ainsi avec la plus grande attention la situation du milieu de terrain de 25 ans au Paris Saint-Germain. Si Davide Frattesi (Sassuolo) est la priorité de Tiago Pinto, le directeur sportif de la Roma, aurait également coché le nom de Renato Sanches en bonne place sur ses tablettes. Pour autant, le principal concerné semble avoir un tout autre plan pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Renato Sanches se voit à Paris la saison prochaine

Après une première saison marquée par plusieurs blessures, qui l’ont maintenu longtemps en dehors des terrains, Renato Sanches n’a pas convaincu et le Paris Saint-Germain serait ouvert à son départ lors de ce mercato estival. José Mourinho voudrait profiter de cette ouverture pour l’attirer à l’AS Rome pour apporter de la percussion et des gestes décisifs à son équipe. « Renato Sanches est une possible solution alternative à Frattesi pour l’AS Rome. Le joueur plaît beaucoup à Mourinho (entraîneur) et Tiago Pinto (directeur sportif). Le premier choix reste le milieu de Sassuolo », indique Gianluca Di Marzio sur Twitter.

Quelques heures après l’apparition de cette rumeur, l’international portugais a réaffirmé son souhait de continuer avec le récent champion de France. Pour rappel, le Golden Boy 2016 est sous contrat avec le Paris SG jusqu’au 30 juin 2027. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce feuilleton avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur au PSG en la personne de Luis Enrique.