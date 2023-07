Si aucune recrue n’a encore été officiellement présentée par le PSG, certains dossiers s’accélèrent, comme Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich.

Après Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain tient son second gros coup en défense. À un an de la fin de son contrat, Lucas Hernandez a refusé de prolonger en faveur du Bayern Munich pour rejoindre les rangs du club de la capitale française. Après plusieurs jours de discussions, les dirigeants des deux clubs sont parvenus à un accord pour le transfert de l’ancien défenseur polyvalent de l’Atlético Madrid. Ce samedi, plusieurs sources confirment que Lucas Hernandez évoluera sous les couleurs rouge et bleu la saison prochaine. Le champion du monde 2018 sera d’ailleurs présent à la reprise du PSG programmée pour le 10 juillet prochain.

Mercato PSG : Lucas Hernandez a signé son contrat avec le Paris SG

Arrivé au Bayern Munich en juillet 2019 en provenance de l’Atlético Madrid contre un chèque de 80 millions d’euros, Lucas Hernandez va s’engager en faveur du Paris Saint-Germain pour un montant à hauteur de 40 millions d’euros. Hernandez se serait engagé pour au moins trois ans.

« Après avoir passé sa visite médicale, Lucas Hernandez a signé son contrat avec le PSG vendredi. Le défenseur est, comme attendu, un nouveau joueur du club de la capitale. Il devrait participer à la reprise de l'entraînement le 10 juillet prochain, après avoir profité de quelques jours de repos accompagnés d'un programme d'entretien individuel », rapporte le journal L’Équipe.

Le quotidien Le Parisien confirme la tendance pour le natif de Marseille, qui a passé avec minutie sa visite médicale qui s’est avérée concluante. Toujours selon la source régionale, « Hernandez se serait engagé pour au moins trois ans », soit jusqu’en juin 2026. Avec l’arrivée du frère de Théo Hernandez, le Paris SG étaye un peu plus sa liste de recrues estivales avec Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte.