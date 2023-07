Désireux d’attirer un avant-centre de rang mondial au PSG, Nasser Al-Khelaifi a fait le déplacement à Londres pour négocier avec Harry Kane de Tottenham.

D’après le journal Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a dégagé un budget de 200 millions d’euros pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Le club de la capitale réserverait 80 millions d’euros pour tenter de convaincre Manchester City de lui céder Bernardo Silva. Les 120 millions d’euros restants seront consacrés à l’arrivée de l’attaquant de Tottenham, Harry Kane, qui fait désormais office de priorité aux yeux des décideurs du Paris SG. Et pour tenter de convaincre l’international anglais de 29 ans, le président parisien aurait personnellement fait le déplacement à Londres vendredi pour négocier.

Mercato PSG : Harry Kane accorde sa priorité au Bayern Munich

Après avoir sécurisé sa défense avec les prochaines arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, le Paris Saint-Germain s’active pour mettre la main sur un ailier droit et un numéro 9 de classe mondiale. Pour ce dernier poste, Nasser Al-Khelaïfi aimerait voir Harry Kane sous les couleurs rouge et bleu la saison prochaine. Dans cette optique, « Nasser Al-Khelaïfi a rencontré Pat et Charlie Kane, le père et le frère d’Harry Kane aujourd’hui à Londres. Paris en fait toujours la PRIORITÉ au poste de buteur, une décision prise conjointement avec Luis Enrique », rapporte le portail Sports Zone ces dernières heures.

Cependant, le récent champion de France devra se montrer très convaincant puisque « le Bayern Munich a pris une certaine avance sur le dossier et Manchester United reste dans la course. Dans le cas où Madrid échoue dans le dossier Mbappé cet été et malgré toute la communication faite pour dire l’inverse, le club espagnol pense encore à lui. » Pour rappel, le Bayern Munich a transmis une première offre de 70 millions d’euros, aussitôt rejetée par Tottenham qui réclame 117 millions d’euros pour son buteur.