À une semaine de la reprise de l’entraînement, Christophe Galtier chamboule les plans de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sur ce mercato.

Mercato PSG : Toujours pas d’accord pour le licenciement de Christophe Galtier

S’il a été informé depuis plusieurs semaines par Luis Campos qu’il ne sera pas l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, Christophe Galtier attend toujours l’officialisation et les mesures d’accompagnement de son licenciement. Mais à une semaine de la reprise de l’entraînement des Rouge et Bleu, aucun accord n’a été trouvé entre la direction parisienne et le technicien marseillais sur les conditions de leur séparation prématurée.

L’ancien coach de l’OGC Nice est lié au PSG jusqu’au 30 juin 2024, mais les négociations pour le départ de Galtier traînent en longueur. D'autant plus que le principal concerné a fait un passage en garde à vue du côté de Nice suite à des soupçons de « discrimination au travail fondée sur l’appartenance à une prétendue race ou religion ». Et alors que l’homme de 56 ans va se présenter devant un juge le 15 décembre prochain, sa situation plombe les plans du club de la capitale française pour cet été.

Christophe Galtier bloque l’officialisation de Manuel Ugarte

D’après les informations relayées ce lundi par le média portugais Record, le Paris Saint-Germain avait prévu d’officialiser l’arrivée de Manuel Ugarte ce lundi. Mais cette annonce aurait finalement été repoussée, faute d’accord avec Christophe Galtier pour finaliser la résiliation de son contrat. Toujours selon la même source, la direction du PSG ne compte pas faire d’annonce pour ses nouvelles recrues avant l'intronisation de son nouvel entraîneur, Luis Enrique. De retour de vacances, le milieu de terrain uruguayen de 22 ans est de retour à Lisbonne pour faire ses adieux au staff technique et à l'ensemble du Sporting Portugal. Son arrivée à Paris devrait donc avoir lieu dans les prochains jours.