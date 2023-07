En attendant l’arrivée de la première recrue estivale de l’ASSE, on en sait un peu plus sur les deux prochains départs à Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Neyou et Bakayoko, les prochains départs à Saint-Etienne

L’ASSE n’a pas fini avec la réduction de son effectif. En plus des joueurs décevants de la saison dernière, ceux rentrés de prêt sont venus grossir le groupe de Laurent Batlles. Loïc Perrin doit donc encore se séparer de cinq joueurs au minimum, après les départs de Matéo Pavlovic, Kader Bamba (fin de prêt), Lenny Pintor (transféré au LASK en Autriche), Jimmy Giraudon (libéré) et Yvann Maçon (prêté au Maccabi Tel-Aviv).

Et l’identité des deux prochains stéphanois sur la liste des départs est dévoilée. Selon les indiscrétions du quotidien Le Progrès, il s’agit d'Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko. « L’idée est toujours de leur trouver une porte de sortie », souligne le quotidien régional. Le premier était prêté au CD Leganés (en deuxième division espagnole).

Quant au deuxième, il a passé la seconde moitié de l’exercice écoulé au Puy Foot en National. Laurent Batlles ne compte toujours pas sur le milieu de terrain camerounais et le défenseur central ivoirien pour jouer la montée. De plus, leur contrat respectif prend fin en juin 2024. De ce fait, le club ligérien est contraint de leur trouver un club cet été.

D'autres départs dans les tuyaux à Saint-Etienne

Plusieurs autres joueurs pourraient suivre Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko. Il est question de Mickaël Nadé, Matthieu Dreyer, Benjamin Bouchouari mais aussi Niels Nkounkou. Si les trois premiers sont poussés dehors, ce n'est pas le cas du dernier. Très convoité après son prêt réussi à l'ASSE (de janvier à juin 2023), le piston gauche devrait faire l’objet d’un transfert pour renflouer les caisses des Verts.

Pour rappel, Jean-Philippe Krasso a aussi quitté Saint-Etienne. La direction stéphanoise souhaitait prolonger son aventure, mais elle n’a pas trouvé d’accord avec lui. Le décisif avant-centre (17 buts et 12 passes décisives la saison dernière) a donc filé librement et s’est engagé avec l’Étoile Rouge de Belgrade. Loïc Perrin et Laurent Batlles lui cherchent un successeur, mais il leur est difficile de trouver un attaquant du même profil que l'international ivoirien.