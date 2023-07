Parti de l’ASSE au terme de son contrat, Jean-Philippe Krasso a fait ses adieux au club. Il a surtout fait un gros clin d'oeil aux supporters stéphanois.

ASSE : L’émouvant adieu de Jean-Philippe Krasso à Saint-Etienne

Meilleur buteur passeur décisif de l’ASSE la saison dernière, Jean-Philippe Krasso a quitté les Verts contre son gré. Il a eu une meilleure proposition en Serbie où il s’est engagé avec l’Étoile Rouge de Belgrade. Il était le grand absent au centre sportif Robert Herbin lors de la rentrée sportive de l'AS Saint-Etienne, lundi. Toutefois, le décisif avant-centre a exprimé sa reconnaissance envers ses anciens coéquipiers, le staff technique et les supporters des Verts. Il leur a adressé un message d’adieu émouvant sur les réseaux sociaux, dans la soirée de lundi.

« Après 3 saisons où nous aurons tous vécu des hauts et des bas, une page se tourne. J'aurais beaucoup appris et grandi durant ces années ici en passant également par Le Mans FC et l'AC Ajaccio. Cette dernière saison encore plus, car on a vécu des moments compliqués […]. Je suis très fier d'avoir pu porter les couleurs de l'AS Saint-Étienne et d'avoir eu l'honneur de porter le brassard de capitaine à quelques reprises. »

Avant d'ajouter : « J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et soutenu encouragé de près comme de loin, mais également tous les coachs, staffs, présidents et coéquipiers bien sûr que j'ai pu côtoyer pendant ces 3 années. Supporters et supportrices, la famille Krasso vous adresse un grand Merci en vous souhaitant beaucoup de belles émotions encore à vivre au Chaudron et de bientôt retrouver l'élite. »

Jean-Philippe Krasso avait largement contribué au maintien de l’équipe de Laurent Batlles en Ligue 2, grâce à 17 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées en 35 matchs disputés. L'ASSE cherche un attaquant dont le profil se rapproche de celui de l'international ivoirien pour jouer la montée en Ligue 1 cette saison.