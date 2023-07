Attendue depuis plusieurs jours, l’annonce du licenciement de Christophe Galtier ne devrait plus tarder. Le PSG est parvenu à un accord avec son entraîneur.

À quelques jours de la reprise de l’entraînement, le Paris Saint-Germain accélère pour le licenciement de Christophe Galtier et l’installation du nouveau coach Luis Enrique. Après de longues négociations stoppées durant le week-end par la mise en garde à vue du technicien marseillais à Nice, les dirigeants parisiens et les représentants de Galtier ont accéléré les choses ces dernières heures et un accord a été trouvé sur les modalités de licenciement.

Mercato PSG : Christophe Galtier s’en va, l’ère Luis Enrique va commencer

Alors que RMC Sport évoquait lundi soir des négociations avancées entre le Paris Saint-Germain et le clan Christophe Galtier sur les modalités de licenciement de l’entraîneur de 56 ans, L’Équipe assure ce mardi que « les deux parties ont trouvé un terrain d’entente financier », qui pourrait être annoncé d'ici à ce mardi soir. Aucun montant n’a pas été dévoilé, mais le quotidien sportif indique que Galtier et son staff « ont obtenu la compensation qu’ils souhaitaient ».

Selon les derniers échos, l’ancien entraîneur de l’ASSE devrait recevoir un chèque de 6 millions d’euros d’indemnité pour sa dernière année de contrat restant. Toujours d’après L’Équipe, l’officialisation du départ de Christophe Galtier pourrait intervenir dans les prochaines heures, suivie dans la foulée de l’intronisation de son successeur, Luis Enrique. Ensuite, suivront les nouvelles recrues ayant déjà signé leur contrat, notamment Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Lucas Hernandez.

De son côté, Le Parisien assure que Luis Enrique est à Paris ce mardi. L’ancien coach du Barça va signer son contrat au siège du Paris SG et sera présenté mercredi au nouveau centre d'entraînement du club. D’ailleurs, le club parisien vient d’annoncer une conférence de presse au sein de son nouveau campus, à Poissy, mercredi. Le président Nasser Al-Khelaïfi est lui aussi attendu sur place.