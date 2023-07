À la recherche d'un gardien pour remplacer Alban Lafont qui dispose d'un mois pour trouver un club, le FC Nantes a jeté son dévolu sur un jeune portier.

Mercato FC Nantes : Qui est Hugo Barbet ?

Hugo Barbet est un gardien de but de 21 ans qui a rejoint les U16 de l'En Avant Guingamp pour débuter sa carrière. La saison dernière, le gardien français a été prêté à Bastia-Borgo, un club de National 1, qui a été relégué en National 2. Hugo Barbet a disputé 29 matchs avec le club corse et a encaissé 53 buts.

Après son passage en Corse, il était libre de tout contrat, et le FC Nantes a décidé de le signer, d'après les informations d'Hit West. Mais Barbet a été signé dans l'équipe réserve dans le but de concurrencer Lucas Bonelli, gardien titulaire de la réserve nantaise. Hugo Barbet est aussi un international espoir français, lui qui a disputé 2 matchs chez les U18 et 6 matchs chez les U20.

La radio Hit West révèle ce mercredi que le FC Nantes va signer le gardien de 21 ans pour une durée de 2 ans. Sa visite médicale s'est bien passée et Hugo Barbet va avoir la possibilité de passer dans le groupe pro.

L'un des premiers transferts du mercato nantais

Peu actif depuis le début du mercato sur le plan des arrivées, le FC Nantes recrute enfin un joueur lors de ce mercato, avec Hugo Barbet. Les deux seules officialisations de ce mercato estival pour Nantes étant Andy Delort et Mostafa Mohamed (qui étaient tous les deux en prêt cette saison au FC Nantes). Les Canaris vont donc pouvoir officialiser l'arrivée d'un nouveau joueur au sein du club. Malgré l'absence de nouvelles signatures, le FC Nantes a malgré tout réussi à faire prolonger Marcus Coco jusqu'en 2025.

Malheureusement pour les supporters, le club Jaune et Vert est plus actif sur le plan des départs. Et un départ ne plaît pas du tout aux Canaris, celui de Ludovic Blas qui va filer chez le rival rennais. Le potentiel départ d'Alban Lafont pourrait aussi faire mal au club qui perdrait deux de ses meilleurs joueurs.