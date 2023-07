Alors qu'un départ de Loïs Openda semble plus qu'inévitable, le RC Lens aurait trouvé son remplaçant en Angleterre. Mais le LOSC est aussi dessus.

Mercato RC Lens : le RCL vise un attaquant anglais

Les supporters du RC Lens ont de quoi être satisfaits. Après un parcours exceptionnel en Ligue 1, en décrochant une 2e place, les Sang et Or vont découvrir à nouveau l'Europe. Pour s'armer, les Lensois n'ont pas hésité à agiter le marché des transferts et de nombreuses recrues ont rejoint l'équipe au cours des dernières semaines.

Avec une telle saison, il est normal que les cadres fassent l'objet de convoitises, comme Seko Fofana qui a succombé au charme saoudien ou encore Loïs Openda désireux de partir en Allemagne. Pour combler le départ de son attaquant, la direction lensoise aurait coché le nom de Chuba Akpom, selon le journaliste Sacha Tavolieri.

Chuba Akpom plaît aussi au LOSC

L'Anglais évolue en Championship où il a cartonné cette année en terminant meilleur buteur avec 28 buts. L'ancien joueur d'Arsenal a enchaîné les prêts en divisions anglaises, il a notamment porté le maillot de Bentford, Nottingham Forest ou encore Brighton. Il quitte la formation londonienne pour s'engager en Grèce où il vivra une période compliquée n'inscrivant que 18 buts en 76 matchs joués. En 2020, il retourne en Angleterre pour s'engager à Middlesbrough en réalisant une saison 2022-2023 pleine.

La formation entraînée par Franck Haise n'est pas la seule sur le coup, puisque le LOSC voudrait aussi enrôler l'international anglais. L'attaquant est estimé à 12 millions d'euros, une somme à la portée des deux équipes. Nul doute qu'un transfert de Jonathan David ou de Loïs Openda accélérerait le dossier.

Le club de Joseph Oughourlian dispose d'un léger avantage puisque qu'ils joueront la Ligue des Champions contrairement aux Lillois qui évolueront en Ligue Europa Conférence. Le joueur de 27 ans a l'embarras du choix et nul doute que les prochaines semaines s'annoncent décisives pour les deux clubs nordistes.