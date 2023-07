Principal concurrent du PSG dans la course pour la signature de Harry Kane, le Bayern Munich agace en ce moment Tottenham. Ce qui pourrait profiter à Paris.

Mercato PSG : Le Bayern Munich met Tottenham en colère pour Harry Kane

À la recherche d’un véritable attaquant de pointe pour la prochaine saison, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Harry Kane sur ce mercato estival. D’après les informations relayées par le journal allemand Bild, Thomas Tuchel a fait le déplacement jusqu’à Londres pour venir s’entretenir personnellement avec le capitaine de Spurs. Alors que le buteur de 29 ans dispose encore d’une année de contrat avec Tottenham, son président Daniel Levy n’aurait pas du tout apprécié cette initiative de l’entraîneur du club allemand.

Si bien qu’après avoir éconduit le champion de Bundesliga avec une première offre de 70 millions d’euros, les Spurs seraient également prêts à rejeter la seconde évaluée à 93 millions d’euros. Réputé très dur en affaires, Daniel Levy n’exclurait pas la possibilité de fermer définitivement la porte au Bayern dans ce dossier. Une décision qui pourrait bien faire les affaires du Paris Saint-Germain.

Le PSG ne lâche pas l’affaire pour Harry Kane

Face à la complexité des dossiers Victor Osimhen et Harry Kane pour lesquels le Napoli et Tottenham réclament respectivement 180 et 117 millions d’euros, le Paris Saint-Germain a relancé la piste menant à Randal Kolo Muani, qui pourrait quitter l’Eintracht Francfort contre un chèque d’un montant compris entre 70 et 80 millions d’euros.

Toutefois, le média El Espanol assure que le dossier Harry Kane n’est toujours pas rangé aux oubliettes au niveau de la direction du club de la capitale. Confronté à la concurrence du Bayern Munich dans la course à la signature de l’attaquant des Spurs, le PSG pourrait faire une grosse offre si le Real Madrid vient effectivement chercher Kylian Mbappé cet été. Kane n’ayant pas l’intention de prolonger son contrat, qui expire dans un an, avec Tottenham.