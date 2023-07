À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le PSG pourrait avoir une ouverture pour l’attaquant de l’Atlético Madrid, Joao Félix.

Mercato PSG : Joao Félix veut retrouver Luis Enrique au Paris SG

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG veut renforcer son secteur offensif cet été. Et cela tombe bien puisque Joao Félix se verrait bien sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations relayées ce vendredi par le journal espagnol Marca, le milieu offensif de 23 ans ne souhaite pas revenir à l'Atlético Madrid après son prêt de six mois non reconduit à Chelsea.

Encore lié aux Colchoneros jusqu’en juin 2027, l’international portugais se verrait bien rejoindre les rangs du Paris SG, où le nouvel entraîneur Luis Enrique serait l’un de ses grands fans. Toujours selon la même source madrilène, Joao Félix espère que son agent Jorge Mendes, très proche des décideurs parisiens, pourrait faciliter son arrivée chez les Rouge et Bleu.

De son côté, le quotidien AS confirme cette information et explique que l’intérêt serait réciproque puisque Luis Enrique pousserait en interne pour avoir le compatriote de Cristiano Ronaldo dans le groupe au Campus PSG. Après Marco Asensio, un autre madrilène pourrait donc débarquer dans la capitale française d’ici le 1er septembre prochain.

Seulement, Joao Félix n’est pas libre et l’Atlético Madrid réclamerait plus de 100 millions d’euros pour le laisser partir. Seule une grosse vente, notamment celle de Neymar ou Kylian Mbappé, pourrait permettre au PSG d’envisager une telle opération. Mais en attendant des négociations entre les deux clubs, Antoine Griezmann, le coéquipier madrilène de l’ancien prodige du Benfica, a livré un indice sur son avenir.

Antoine Griezmann récupère le numéro 7 de Joao Félix

En froid avec son entraîneur Diego Simeone, Joao Félix ne souhaite pas revenir à l’Atlético Madrid et fait du Paris Saint-Germain son objectif prioritaire en cas de départ. Et du côté de Wanda Metropolitano, les choses semblent aussi claires : le Golden Boy 2019 ne ferait plus partie des plans des dirigeants. En effet, Antoine Griezmann, porteur du numéro 8 depuis son retour en provenance du Barça, a profité du prêt de Joao Félix à Chelsea pour récupérer son numéro 7. Les intentions du président Enrique Cerezo sont donc claires concernant la situation du natif de Viseu : il ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante.