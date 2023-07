À quelques jours de la reprise de l’entraînement, le PSG continue les officialisations de ses nouvelles recrues de ce mercato estival. Une troisième annonce vient de tomber.

Mercato PSG : Manuel Ugarte signe jusqu’en 2028

Après avoir intronisé officiellement Luis Enrique au poste d’entraîneur, mercredi après-midi, et officialisé ses deux premières recrues de l'été avec les arrivées du défenseur central slovaque Milan Skriniar, en provenance de l’Inter Milan, et l’attaquant espagnol Marco Asensio du Real Madrid, le Paris Saint-Germain a dévoilé ce jeudi sa troisième signature estivale.

En effet, comme attendu depuis plusieurs semaines déjà, Manuel Ugarte est officiellement devenu un nouveau joueur du Paris SG, en provenance du Sporting Portugal. Le milieu de terrain défensif de 22 ans s'est engagé pour cinq ans avec Paris, soit jusqu'en juin 2028, après le paiement du montant de sa clause libératoire, soit 60 millions d’euros.

L’international uruguayen portera le numéro 4 laissé libre après le départ de Sergio Ramos. « Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Manuel Ugarte au sein de son effectif professionnel à partir de la saison 2023-2024. Le milieu de terrain uruguayen, qui portera le numéro 4, est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2028 », écrit le PSG sur son site officiel. Une belle prise pour le champion de France, qui s’offre les services d’un joueur doté d’un gros caractère.

Manuel Ugarte, le milieu défensif idéal ?

Aboyeur, Manuel Ugarte aime les duels au sol et dans les airs malgré son gabarit pas forcément impressionnat (1,82 m, 77 kgs). Durant son passage au Sporting Portugal, il s'est révelé comme un expert dans les duels (11 par match) et les tacles (3,3) en moyenne cette saison en Ligue des Champions. Comme Marco Verratti, le compatriote d'Edinson Cavani récolte énormément de cartons jaunes (17 cette saison ) et il est le troisième joueur ayant commis le plus de fautes en Ligue des champions cette saison alors qu'il n'a disputé que la phase de poule (16 fautes au total). Avec Manuel Ugarte, le Paris SG s'est offert un homme de caractère dans un secteur qui manquait de densité depuis des années.