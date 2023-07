Déjà très actif depuis le début du mercato estival, le Stade Rennais poursuit sur sa lancée et officialise la signature d'un défenseur.

Mercato Stade Rennais : Jeanuël Belocian prolonge jusqu'en 2025

Après Lorenz Assignon jeudi, un autre pur produit du centre de formation prolonge avec le Stade Rennais. Ce vendredi, le SRFC a annoncé la signature de Jeanuël Belocian qui est désormais lié avec les Rouge et Noir jusqu'en juin 2025. "Auteur d’une seconde partie de saison satisfaisante avec l’équipe première où il a été amené à évoluer à plusieurs postes de la défense, Jeanuël Belocian, formé à l’Académie, prolonge d’une saison."

Auteur de 11 apparitions toutes compétitions confondues lors de la deuxième partie de saison, le jeune défenseur polyvalent de 18 ans a livré des prestations intéressantes malgré son but contre son camp lors du match retour face au Shakhtar Donetsk en barrages de l'Europa League. Formé au poste de défenseur central, Jeanuël Belocian peut jouer en tant que latéral gauche, et l'a fait à plusieurs reprises en fin de saison dernière.

Une autre signature attendue ce vendredi au SRFC

Outre les prolongations de contrat, le Stade Rennais a officialisé les signatures de Ludovic Blas et de Gauthier Gallon qui ont été présentés jeudi matin devant la presse. Et ce vendredi, une autre signature importante est attendue chez les Rouge et Noir. En effet, comme pressenti depuis plusieurs semaines, Enzo Le Fée va s'engager au SRFC et l'officialisation est désormais imminente.

Florian Maurice est sur tous les fronts en ce début de mercato estival, et les choses ne devraient pas s'arrêter là, bien au contraire. En conférence de presse, le directeur sportif du Stade Rennais a annoncé que des départs auraient lieu dans le secteur offensif du SRFC. Il a également confirmé qu'une offre était arrivée sur sa table pour Lovro Majer, et qu'un départ de Jérémy Doku était d'actualité.