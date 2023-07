Malgré son transfert définitif à l'ASSE jusqu'en 2026, Niels Nkounkou reste une source d'interrogations. Son envie de départ pourrait le mener en Série A.

Quel avenir pour Niels Nkounkou ? Après une saison 2022-2023 époustouflante sous le maillot des Verts, le latéral gauche français faisait déjà l'objet d'interrogations. Puisqu'il était prêté avec option d'achat par Everton, les supporters espéraient le voir être définitivement acheté par l'AS Saint-Étienne. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 20 rencontres de Ligue 2, Nkounkou a été l'une des révélations du club. Leur souhait a été exaucé puisque le défenseur de 22 ans a été officiellement transféré chez les Verts le 1er juin.

Pourtant, son cas continue de nourrir des doutes au sein des fans. En effet, ils craignent un achat du joueur pour mieux le revendre. En raison de sa superbe saison, Niels Nkounkou a attiré l'attention en Europe. Sa valeur marchande est désormais de 5 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Grâce à la signature de son nouveau contrat, qui court jusqu'en juin 2026, l'ASSE semble avoir les cartes en main. Mais ce n'est qu'en apparence.

Niels Nkounkou a des envies d'ailleurs, Bologne sur le coup

Malgré l'option d'achat levée par les Verts, Niels Nkounkou n'en reste pas moins un joueur avec de grandes ambitions. Au cours du dernier exercice de Ligue 2, l'ancien taulier d'Everton a évoqué à plusieurs reprises son envie de gravir les échelons. Par là, il entend un transfert dans un club plus huppé. Lors de sa dernière interview à ce sujet, accordée après la victoire contre Valenciennes (2-0), Nkounkou a été clair : « J'ai dit que j'avais envie de me poser mais il y a plein d'endroits où on peut se poser. J'ai envie de jouer en première division. Je ne vais pas le cacher » a-t-il affirmé dans des propos rapportés par But! Football Club.

En tout cas, ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour Niels Nkounkou. Selon les informations de But ! Saint-Étienne, l'OM avait réfléchi à le recruter à l'issue de la saison. Mais l'arrivée de Marcelino à la tête du club aurait effacé tout intérêt du clan phocéen. C'est finalement le Bologne de Thiago Motta qui serait le mieux placé pour l'enrôler, d'après l'ancien rédacteur en chef de Football 365 Ignazio Genuardi. Toutefois, aucune offre n'a été formulée pour le moment. Mais il est fort probable que le club de Série A soit rejoint par d'autres concurrents dans les prochaines semaines.