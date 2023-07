Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG pourrait prochainement officialiser une nouvelle recrue estivale. Une belle prise offensive pour les Rouge et Bleu.

Après avoir officialisé les arrivées de Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar, le Paris Saint-G ne compte pas s'arrêter là. En effet, Luis Enrique, le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu, attend encore des renforts et les dirigeants parisiens entendent bien mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Ainsi, d’autres officialisations pourraient intervenir dans les jours à venir, notamment en attaque, où un transfert serait bouclé à l’étranger.

Mercato PSG : Le transfert de Kang-In Lee finalisé

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a déjà finalisés les transferts de Lucas Hernandez et de Cher Ndour. Les documents ont été signés et il ne reste plus que les officialisations. Toutefois, un autre dossier pourrait leur griller la priorité. En effet, selon les informations relayées par le média coréen Naver, Kang-In Lee s'est rendu à l'aéroport pour quitter la Corée du Sud, ce samedi matin.

Le milieu de terrain offensif de Majorque se dirige vers Paris pour boucler son transfert au Paris SG. L'officialisation pourrait d'ailleurs avoir lieu dans les prochaines heures et arriverait au plus tard lundi, avant la reprise de l'entraînement. Un contrat de 5 ans attendrait l’international coréen de 22 ans à Paris, d'après les informations de L’Équipe, qui indique que Nasser Al-Khelaïfi a signé un chèque de 22 millions d’euros dans cette affaire.