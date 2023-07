Franck Haise, entraineur du RC Lens, a fait le point sur la situation de Seko Fofana et Loïs Openda, deux joueurs en instance de transfert.

Mercato Lens : Loïs Openda et Seko Fofana en instance de transfert

Le RC Lens va transférer Loïs Openda et Seko Fofana pendant ce mercato d’été. Grâce à ces deux grosses ventes dans les tuyaux, le club nordiste devrait renflouer ses caisses. Cependant, sur le plan sportif, l’équipe de Franck Haise serait diminuée vu l’importance de ces deux joueurs. Le premier a été le meilleur buteur du RCL la saison dernière et 2e au classement des buteurs de la Ligue 1 derrière Kylian Mbappé du PSG. L’avant-centre belge avait inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 38 matchs joués. Quant au deuxième, c’est le courageux et décisif capitaine des Sang et Or. Malgré son immense tâche au milieu de terrain, il a marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives lors du dernier championnat.

Mercato : Le RC Lens n'a pas encore d'accord pour le transfert d'Openda à Leipzig

Très courtisé cet été, Loïs Openda devrait rejoindre le RB Leipzig en Bundesliga, pour prendre la place de Christopher Nkunku transféré à Chelsea. Longtemps convoité par l’OM puis le PSG, Seko Fofana est lui en partage pour l’Arabie saoudite. Il devrait rejoindre Al-Nassr, le club où évolue Cristiano Ronaldo depuis janvier 2023. Néanmoins, le départ de ses deux cadres du RC Lens n’est pas encore bouclé, selon Franck Haise.

« Seko Fofana n'a toujours pas signé. Je n'ai pas plus d'informations apparemment. On va attendre et voir. Si ça ne se fait pas, il reviendra, puisqu'il est licencié du Racing Club de Lens », a-t-il confié à l’issue du match amical entre le RC Lens et l'US Dunkerque (4-4). Concernant « Loïs Openda, je suis au courant des négociations », a-t-il assuré, avant d’indiquer qu’il n’y a toujours pas d’entente avec le club allemand : « Tant qu'il n'y a pas d'accord total, il est encore un joueur du RC Lens. »