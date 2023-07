La vente de l'OM est un sujet qui revient sans cesse dans l'actualité. Les années passent et ce feuilleton n'a toujours trouvé aucun dénouement. Récemment, ce dossier est revenu sur le devant de la scène suite aux déclarations de Rolland Courbis et d'autres personnalités du monde du foot. Très impliqué dans cette affaire, Thibaud Vézirian a fait un point ce vendredi.

Le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, n'est plus très visible sur le Vieux-Port. L'Américain pourrait pourtant donner des réponses aux supporters de l'Olympique de Marseille sur plusieurs sujets, notamment celui relatif à la vente OM annoncée par plusieurs sources. D'autant plus que, selon des informations exclusives, il serait à l'écoute du marché. Cela tombe bien, car il a récemment été question d'un intérêt de l'Arabie Saoudite. Pour certains influenceurs, un accord aurait même été conclu. Pour l'instant, il n'y a aucune trace d'une telle opération. Mais les langues se délient, comme l'a souligné Thibaud Vézirian, qui annonce depuis plusieurs années le départ de Frank McCourt.

« La vente de l'OM ? C'est le chaos ! Rolland Courbis en a parlé sur RMC, des influenceurs marseillais en ont parlé. Il y a aussi un gros bazar à l'OM même au niveau de l'entraîneur. Il est arrivé sans faire parler de lui au mois de juin. Pablo Longoria n'a pas communiqué, on a parlé de Gallardo, puis finalement c'est Marcelino qui a été nommé et c'est un très proche de Longoria. Donc aujourd'hui, le sujet de la vente de l'OM est un tabou, il ne faut pas en parler et Frank McCourt est aux abonnés absents. On ne l'a plus entendu parler de l'OM depuis des mois », a confié le journaliste au micro de Sud-Radio.

Les rumeurs se font de plus en plus persistantes

Malgré le mystère qui entoure ce dossier, certaines rumeurs se font de plus en plus insistantes. « En effet, ça s'agite en coulisses, on en parle », a lâché Vézirian ce vendredi. Selon une rumeur du site Le10Sport, des émissaires saoudiens seraient arrivés dans la ville de Marseille il y a quelques jours pour prendre la température. On ne sait pas s'ils sont déjà passés à l'action où s'ils comptent le faire prochainement.