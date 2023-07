À la recherche d’un gros calibre au poste de numéro 9, le PSG cible Harry Kane pour cet été. Le club parisien pourrait avoir une chance dans ce dossier.

Mercato PSG : Le Bayern Munich prêt à abandonner pour Harry Kane ?

Annoncé dans le viseur du PSG et du Bayern Munich, Harry Kane semble prêt à forcer son départ de Tottenham durant ce mercato estival, alors que son président Daniel Levy veut absolument le voir prolonger son contrat qui expire dans un an. Priorité de Luis Campos et Luis Enrique, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, l’attaquant de 29 ans accorderait sa préférence à un transfert au Bayern Munich, qui s’est déjà vu éconduire par les Spurs avec une première offre de 70 millions d'euros, hors bonus. Mais aux dernières nouvelles, le journaliste Loïc Tanzi assure que le club allemand pourrait finalement jeter l’éponge dans cette affaire, Tottenham se montrant intransigeant pour son capitaine.

Le Paris SG en pôle position pour le transfert de Harry Kane ?

En effet, le spécialiste mercato du journal L’Équipe précise que le Bayern Munich reste bien une option pour Harry Kane, mais « il faut être patient dans ce dossier et voir si les positions changent. Compliqué pour tout le monde. » Et au vu des négociations qui ne sont pas si simple entre les dirigeants bavarois et Daniel Levy, le Rekordmeister serait en passe d’abandonner la piste menant à Harry Kane.

De son côté, le Daily Mail assure que le champion de Bundesliga devrait revenir à la charge avec une offre de 82 millions d'euros. Sauf improbable changement d'avis, cette nouvelle proposition devrait également être repoussée par le club londonien, qui maintient son tarif à environ 120 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat de son numéro 10. Toujours à l’affût dans ce dossier, le Paris Saint-Germain pourrait facilement répondre aux exigences de Tottenham pour s’offrir les services du capitaine des Three Lions. Reste maintenant à savoir si le principal concerné sera tenté par une aventure en Ligue 1. En cas d'échec, le Paris SG pourrait toujours offrir environ 80 millions d'euros à l'Eintracht Francfort pour recruter Randal Kolo Muani.