Alors que les négociations entre Alexis Sanchez et l’OM se compliquent, Marcelino a déjà une cible en tête pour occuper la pointe de l’attaque phocéenne.

OM Mercato : Le départ d'Alexis Sanchez se concrétise

Où évoluera Alexis Sanchez la saison prochaine ? Telle est la question qui intrigue bon nombre de supporters de l’Olympique de Marseille. Auteur d’une saison sensationnelle sous les couleurs marseillaises avec un total de 18 buts et 3 passes décisives en 44 rencontres, l’attaquant chilien n’est pas parvenu à renouveler son contrat avec l’OM. Depuis le 1er juillet dernier, il est libre de signer où il le souhaite.

Conscients de l’importance d’un tel atout offensif, les dirigeants de l’Olympique de Marseille poursuivent toujours les négociations en vue de le convaincre de rester. Le président Pablo Longoria est même prêt à rehausser son salaire de 25% dans le but de prolonger son contrat. L’ancien Barcelonais percevrait alors un montant de 7,5 million d'euros par an à Marseille. Sauf que jusqu’ici, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties.

Malgré des relations cordiales, la tendance semble plutôt à un départ définitif d’Alexis Sanchez. D’autant plus que Galatasaray et d’autres écuries s’activent pour arracher sa signature. L’Arabie saoudite est aussi prête à mettre le paquet, soit un salaire annuel de 10 millions d’euros, pour le convaincre de franchir le pas. Face à sa situation indécise, la direction phocéenne ne reste pas les bras croisés et travaille déjà en coulisse sur sa succession.

Alexander Sorloth pour remplacer Alexander Sorloth

C’est dans ce sens que les noms de Wissam Ben Yedder (AS Monaco) ou encore Folarin Balogun (Arsenal) ont circulé ces derniers temps à Marseille. Mais c’est peut-être du côté du RC Leipzig que l’OM pourrait boucler une superbe affaire. En effet, selon les informations confirmées par Foot Mercato, Alexander Sorloth correspondrait parfaitement au profil recherché par Marcelino pour occuper la pointe de l’attaque phocéenne.

Avec son physique imposant (1m94), sa puissance et sa polyvalence, l’attaquant norvégien présente les caractéristiques idéales pour s’imposer dans le système de jeu prôné par le technicien espagnol. Ce dernier aimerait donc l’avoir sous ses ordres à Marseille. Alexander Sorloth a déjà évolué dans des championnats compétitifs, notamment en Angleterre avec Crystal Palace et en Espagne avec la Real Sociedad.

Son expérience à différents niveaux de compétition et ses capacités offensives sont des atouts importants pour une équipe ambitieuse. Son arrivée pourrait donc apporter une nouvelle dimension à l'attaque de l'OM. Il reste à savoir si les dirigeants phocéens passeront à l’offensive pour sa signature. Tout dépendra sans doute de l’issue des négociations pour Alexis Sanchez.