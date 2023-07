Alors qu'Ibrahim Sissoko a participé à sa première séance d'entraînement, un autre joueur a fait son retour ce lundi, et pourrait déjà quitter l'ASSE.

ASSE : Première séance pour Ibrahim Sissoko à Saint-Etienne

L’ASSE a lancé la préparation estivale le 3 juillet dernier. Lors de cette rentrée, le groupe de Laurent Batlles ne comptait aucun nouveau joueur. Mais jeudi dernier, le club a officialisé la venue d’Ibrahim Sissoko. Quatre jours après sa signature officielle à l’AS Saint-Etienne, l'avant-centre a participé à son premier entraînement sous le maillot des Verts, ce lundi 10 juillet. Via son compte Twitter, le club ligérien a publié des photos de sa première recrue en pleine séance d’entraînement, avec à l’appui, le message suivant : « Une première pour Ibra ! »

Saïdou Sow de retour, mais pour combien de temps ?

En plus de l’imposant attaquant (1m92) venu remplacer Jean-Philipe Krasso, l’ASSE a enregistré le retour de Saïdou Sow (21 ans) à l’entraînement ce lundi. Il a également participé à la séance marquée par « un gros travail physique », comme l’a souligné l’ASSE. Absent depuis la reprise, le jeune joueur a retrouvé ses coéquipiers au centre sportif Robert Herbin après des vacances prolongées. En effet, le défenseur central formé à Saint-Etienne avait rejoint la sélection de la Guinée à l’issue du championnat. Il avait pris part à un match face à l’Égypte (1-2) aux éliminatoires de la CAN 2023 et à une rencontre amicale contre le Brésil (1-4).

Saïdou Sow est certes revenu dans le Forez, mais pourrait bien repartir d’ici la fermeture du mercato estival, étant inscrit sur la liste des joueurs à transférer. L’ASSE attend une offre intéressante pour le céder et ainsi faire rentrer un peu d’argent dans les caisses. L’international guinéen (16 sélections) fait partie des Stéphanois ayant la cote sur le marché. Il vaut 3,5 millions d'euros, selon Transfermarkt.