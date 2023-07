Alors qu'Elye Wahi est de plus en plus proche d'un départ du Montpellier HSC, un autre cadre du MHSC est courtisé en Europe.

Mercato Montpellier HSC : Stephy Mavididi dans le viseur de Leicester

Les choses commencent sérieusement à bouger à Montpellier. Après avoir reçu l'intérêt de l'Eintracht Francfort et de Chelsea pour Elye Wahi, Laurent Nicollin reçoit de la convoitise pour un autre élément fort de l'effectif montpelliérain. En effet, selon les informations révélées par Fabrizio Romano, Leicester serait intéressé par Stephy Mavididi et en ferait une véritable option pour cet été.

Autre précision importante faite par l'insider, les dirigeants héraultais sont d'accord pour le vendre, étant donné que le joueur de 25 ans entame sa dernière année de contrat. Depuis son arrivée en 2020 contre un chèque de 6,5 millions d'euros, Stephy Mavididi a disputé 88 matchs avec le Montpellier HSC, toutes compétitions confondues, pour un total de 21 buts inscrits.

Le LOSC et le Club Bruges sont aussi positionnés sur le dossier

Toujours selon les informations de Fabrizio Romano, le LOSC et le Club Bruges seraient également intéressés à l'idée de s'attacher les services de Stephy Mavididi. Avec trois clubs positionnés sur l'ailier de 25 ans, un départ cet été ne fait plus l'ombre d'un doute pour celui qui a vécu un dernier exercice assez difficile sous le maillot héraultais. En 26 matchs de championnat, le natif de Derby a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. Il est actuellement estimé à 6 millions d'euros sur Transfermarkt, et il sera bien difficile de récupérer une somme plus élevée pour les dirigeants du MHSC.