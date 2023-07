L’OGC Nice s’intéresserait à un ancien défenseur du SRFC, évoluant désormais en Belgique. Il est visé pour renforcer le couloir gauche.

Mercato OGC Nice : Faitout Maouassa sur la short list du Gym

L’OGC Nice a laissé partir Joe Bryan à Fulham à l’issue de son prêt la saison dernière. Le Gym cherche donc un défenseur latéral gauche pour renforcer le poste de Melvin Bard, dont les prestations ont été en dents de scie la saison dernière. Après Foot Mercato qui évoque un intérêt du Gym pour Milos Kerkez (19 ans) de l'AZ Alkmaar (Pays-Bas), Goal révèle la piste menant vers Faitout Maouassa. D’après le journaliste Marc Mechenoua, il figure sur la liste des cibles du Gym pour le poste de piston gauche. Et la direction niçoise a déjà fait part de son intérêt pour le joueur de 25 ans au Club Bruges.

Faitout Maouassa a l’avantage de bien connaître le championnat de France. Il a évolué à Nancy, son club formateur, d'abord en Ligue 2 en 2015-2016, puis en Ligue 1 en 2016-2017. Il a également passé quatre saisons au Stade Rennais de 2017 à 2021, puis une saison en prêt au Nîmes Olympique (2018-2019). Transféré du SRFC au Club Bruges à l’été 2021, l’ancien international Espoir français était revenu en Ligue 1 la saison dernière, où il était prêté au Montpellier HSC. Le défenseur de 25 ans avait été impressionnant, il avait inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matchs joués.

Des concurrents pour Faitout Maouassa

Grâce à sa régularité et à ses performances, Faitout Maouassa a attiré l’attention de clubs étrangers. À en croire le média, il est également une cible de Wolfsburg et de Sassuolo. Il serait sur une short list des deux clubs en quête d’un arrière gauche. À noter que le joueur convoité par l’OGC Nice est sous contrat en Belgique jusqu'en juin 2025 et sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros sur Transfermarkt.