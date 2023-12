Franck Haise espère des renforts cet hiver au Racing Club de Lens et un jeune crack chilien serait dans le viseur des Sang et Or.

Mercato RC Lens : Alexander Aravena pourrait débarquer cet hiver

Vice-champion de France la saison dernière, le Racing Club de Lens n'est pas encore dans ses standards de l'année dernière. Cependant, les Sang et Or sont en lice sur plusieurs tableaux, avec notamment les barrages de Ligue Europa qui arrivent en février prochain. Après un très beau parcours en Ligue des Champions, marqué par des victoires contre Arsenal et le FC Séville, les hommes de Franck Haise veulent poursuivre leur rêve européen. Ce qui oblige la direction à apporter des renforts à l'équipe cet hiver. Septième au classement de Ligue 1 à la trêve hivernale, le RC Lens s'intéresserait à Alexander Aravena. Il s'agit d'une jeune crack chilien qui sort d'une excellente saison sous les couleurs de l'Universidad Catolica. Une piste à neuf millions d'euros qui pourrait bien débarquer à Bollaert cet hiver.

Lens a de la concurrence pour Alexander Aravena

Âgé de 21 ans, Alexander Aravena est un jeune ailier qui compte déjà quelques apparitions avec l'équipe nationale du Chili, avec trois sélections. Auteur de 13 et 5 passes décisives en 28 matchs, le jeune attaquant chilien a une valeur marchande estimée 9 millions d'euros. Il dispose d'un profil qui correspond parfaitement aux critères de Franck Haise. Mais les Lensois ne sont pas les seuls à s'intéresser à Aravena, puisque plusieurs clubs sont également sur la piste du crack chilien. Le FC Séville, le Benfica Lisbonne ou encore l'AZ Alkmaar et le RSC Anderlecht auraient tous contacté l'entourage du joueur. De quoi annoncer une rude bataille pour la direction de Lens, s'ils veulent vraiment attirer le jeune ailier sous les ordres de Franck Haise.

Cet hiver, des départs possibles pourraient être enregistrés dans l'effectif lensois. En première ligne, on annonce Faitout Maouassa et Oscar Cortés. Mais Haise peut toujours compter sur Brice Samba ainsi que Facundo Medina et Kevin Danso, en attendant les arrivées prochaines de deux renforts supplémentaires.