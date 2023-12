Alors qu'il sera privé de plusieurs joueurs dès janvier, Franck Haise a déjà identifié ses deux priorités mercato pour cet hiver.

Mercato RC Lens : Franck Haise réclame deux renforts défensifs

Le Racing Club de Lens sera très touché en janvier avec plusieurs forfaits. Plusieurs joueurs de l'effectif devraient rejoindre leurs sélections nationales, soit pour la Coupe d'Afrique des Nations, soit pour la Coupe d'Asie des Nations. Pour faire face à ce déficit, Franck Haise et sa direction ont identifié deux priorités pour ce mercato d'hiver. Il s'agit d'un milieu récupérateur capable d'évoluer également en défense centrale. A cela s'ajoute la quête d'un piston gauche avec la blessure longue durée de Deiver Machado pour deux mois, tandis que Faitout Maouassa est loin d'être convaincant et de rassurer. Il n'a disputé que 29 petites minutes de jeu cette saison. Cependant, la piste annoncée en MLS, menant à Alvaro Barreal ne serait pas une priorité pour le Racing Club de Lens.

Pendant que le club lensois prépare les éventuelles arrivées pour cet hiver, des opérations devraient aussi avoir lieu dans le sens inverse. En ce sens, on annonce Grégory Thil sur le départ. Ce qui est encore loin d'être bouclé pour le moment. De quoi obliger Frédéric Hébert, le nouveau coordinateur du recrutement en place depuis près de deux mois, à se tourner vers d'autres pistes pour renforcer le groupe de Franck Haise.

Des absences annoncées en cascade

Le RC Lens s'attend à composer sans plusieurs joueurs pour aborder le début de la deuxième partie de la saison en Ligue 1. Avec la Coupe d'Afrique des Nations, pas mal de joueurs devraient s'éloigner des Sang et Or pour leurs équipes nationales. On parle d'environ cinq joueurs avec des noms comme Haïdara (Mali) Guilavogui (Guinée) et Abdul Samed (Ghana). Alors que le Sénégalais Mendy est forfait pour raison de blessure, El Aynaoui est convoqué en équipe nationale avec le Maroc. Dans le même temps, Oscar Cortes devrait occuper avec le tournoi qualificatif aux JO 2024 avec la Colombie U23 alors que Khusanov jouera la Coupe d'Asie avec l'Ouzbékistan.