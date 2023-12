Sans plusieurs éléments en janvier, Franck Haise devrait demander de renforcer un secteur en particulier pour le RC Lens.

Mercato RC Lens : Franck Haise avec plusieurs absents en janvier

Les vacances de Noël ont pris le pas sur la Ligue 1 et le RC Lens. Depuis sa dernière défaite contre l'OGC Nice (2-0), le club artésien peut techniquement faire une pause. Mais ce ne sera qu'en apparence. La direction du RCL aura du pain sur la planche cet hiver, avec l'ouverture du mercato hivernal et le départ de joueurs à la CAN. Parmi eux, on retrouve Nampalys Mendy (blessé actuellement), Salis Abdul Samed et Neil El Aynaoui. Il faut ajouter à cela l'absence de Deiver Machado, blessé.

Vous l'aurez compris, la défense du RC Lens va être impactée. Pour pallier ces manques, il va donc falloir chercher des renforts. Le mercato d'hiver tombe à point nommé, et certaines pistes devraient être activées si l'on en croit le site Lensois.com. Franck Haise, l'entraîneur des Sang-et-Or, a déjà affirmé travailler sur le remplaçant de Deiver Machado auprès de L'Équipe.

Deux indésirables sur le départ au RC Lens

Ce fameux joueur pourrait venir d'un championnat étranger, si l'on en croit les précisions du quotidien sportif. D'après Tuttomercato, il pourrait s'agir d'Alvaro Barreal du FC Cincinnati (MLS). En attendant, deux éléments pourraient quitter le RC Lens cet hiver, notamment pour renforcer le budget d'après Lensois.com.

Il s'agit de deux indésirables. Dans un premier temps, la direction va réfléchir à la situation de Faitout Maouassa. Prêté par le Club Bruges, son bilan est loin d'être satisfaisant avec 2 petits matchs joués en Ligue 1. Le latéral gauche ne semble pas faire partie des plans de Franck Haise. L'avenir d'Oscar Cortes pourrait également faire l'objet de discussions en interne. Arrivé l'été dernier, l'ailier colombien a été écarté par son entraîneur en Ligue des Champions.