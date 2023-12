Alors qu'il n'arrive pas à s'imposer dans le groupe de Franck Haise, le Racing Club de Lens devrait prendre une décision radicale pour Faitout Maouassa.

Mercato RC Lens : Faitout Maouassa pourrait partir plus tôt que prévu

Le prêt du joueur d'origine congolaise ne se passe pas comme prévu au Racing Club de Lens. Arrivé cet été pour un prêt allant jusqu'en juin 2024, Faitout Maouassa n'a pas pu s'imposer chez les Sang et Or. La faute à une fragilité physique qui ne lui permet pas d'enchaîner les matchs sous les ordres de Franck Haise. Le jeune latéral gauche sort pourtant d'une saison convaincante passée à Montpellier où il a disputé un total de 34 matchs avec cinq buts marqués et cinq passes décisives délivrées. A Lens, le joueur du Club Bruges alterne entre les absences dans le groupe lensois et le banc de touche.

Considéré comme un flop, le joueur de 25 ans pourrait ne pas aller au bout de sa période de prêt. D'après les rumeurs, les dirigeants du RC Lens seraient prêts à mettre fin à son séjour à Bollaert. Ils chercheraient actuellement à casser le prêt de Faitout Maouassa dès le mercato d'hiver en janvier 2024, ceci afin de signer un autre défenseur pour le poste d'arrière gauche.

Le mercato estival décevant de Lens

Malgré sa très bonne saison à Montpellier, Faitout Maouassa n'a pu être conservé puisque les dirigeants héraultais ont jugé ses émoluments et ses aspirations financières trop élevées. A cela s'ajoute sa forme physique un peu fragile qui ne convainc pas. Interrogé sur le temps de jeu du défenseur prêté par Bruges, Franck Haise avait assuré qu'il ne compose qu'avec les meilleurs au poste. Ce qui remet en cause le mercato estival lensois qui n'est pas loin d'être un échec, pour le moment. Tout comme Maouassa, Oscar Cortés n'a pas pu répondre aux attentes. Stijn Spierings est lui reparti en prêt à Toulouse alors que Elye Wahi et Andy Diouf peinent encore à confirmer tout le bien qu'on pensait d'eux.