Suite au départ d'Issa Kaboré, l’OM s’active pour faire venir un nouveau latéral droit. Mais les négociations se compliquent entre les différentes parties.

Mercato OM : Pablo Longoria en rétropédalage pour Thierry Correia

Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont de retour à la Commanderie. Lundi, les internationaux, tels que Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba, Pape Gueye, Ruslan Malinovskyi, Cengiz Under et Jordan Veretout ont rejoint le groupe phocéen pour la reprise de l’entraînement et ont pu s’entretenir avec leur nouvel entraîneur Marcelino. Toutefois, l’effectif phocéen est loin d’être au complet.

À moins d’un mois de disputer les tours préliminaires de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille se retrouve dépourvue de joueurs à des postes clés, notamment sur les côtés. Les départs successifs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac laissent un vide qu’il faudra rapidement combler. Conscients de cette situation, les dirigeants de l’OM travaillent pour faire venir de nouveaux latéraux gauches.

À droite, l’OM ne compte qu’un seul spécialiste à ce poste, Jonathan Clauss. Il faudra donc penser à renforcer ce poste. C’est dans cette optique que les responsables phocéens ont récemment jeté leur dévolu sur Thierry Correia, l’arrière droit de Valence. Le défenseur portugais s’est fait remarquer par ses belles performances au sein du club espagnol. Pablo Longoria, qui entretient de bonnes relations avec Valence, a alors entamé des discussions en vue de boucler le transfert de Thierry Correia, à hauteur de 4 millions d’euros. Sauf que la direction de l’OM n’ira pas plus loin pour le défenseur portugais.

D'autres pistes défensives sont à l'étude

En effet, La Provence révèle que le prix réclamé par Valence pour céder son joueur de 24 ans aurait finalement refroidi les ardeurs de Marseille. Los Ches n’attendraient pas moins de 8 millions d'euros pour acter le départ de Thierry Correia, un montant jugé trop élevé pour les finances de l’OM. Les négociations seraient désormais suspendues entre les deux parties. La direction de l’OM devrait à présent se tourner vers d’autres cibles défensives.

Le nom de Renan Lodi est d'ailleurs annoncé à Marseille ces derniers temps. Mais là encore, le prix exigé par l’Atlético Madrid, entre 18 et 20 millions d'euros, devrait faire fuir les dirigeants phocéens. D’autres pistes défensives, dont l’identité n’a pas encore fuité, sont explorées en interne. Les supporters marseillais devront donc patienter plusieurs jours pour voir un nouveau latéral droit débarquer à Marseille durant ce mercato estival.