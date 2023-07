L’OM est toujours suspendu à la décision d’Alexis Sanchez. Mais a priori, le Chilien ne poursuivra pas son aventure à Marseille pour une raison précise.

Mercato OM : Des moyens insuffisants pour prolonger Alexis Sanchez

Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez n’a pas attendu longtemps pour s’imposer sur le front de l’attaque de l’OM. Auteur de 18 buts et 3 passes décisives en 44 rencontres, toutes compétitions confondues, l’attaquant chilien s’est imposé comme le leader offensif de l’équipe phocéenne. Sa grande débauche d’énergie, son expérience du haut niveau et ses performances remarquables ont vite convaincu l’OM de poursuivre leur collaboration.

Comme l’indique L’Équipe, la direction phocéenne n’a pas attendu les vacances pour lui transmettre une offre de 3 millions d’euros dans l’optique de prolonger son contrat. Sauf que jusqu’ici, Alexis Sanchez n’a pas encore communiqué son choix aux dirigeants de l’OM. Il préfère faire durer le suspens sur la suite de sa carrière. Cette incertitude n’incite pas à l’optimisme. Alors que les supporters marseillais espèrent voir l’ancien Barcelonais prolonger son aventure à Marseille, Daniel Riolo vient de faire une annonce inquiétante sur ce dossier.

Sur RMC dans l'After Foot, le journaliste a en effet indiqué que les chances de voir Alexis Sanchez sous les couleurs de l’OM la saison prochaine étaient quasi nulles. Et il a expliqué les raisons de l’échec des négociations entre les deux parties. Daniel Riolo estime que l’OM n’a tout simplement pas les moyens pour retenir l’ancien attaquant du FC Barcelone. "Je ne vois pas comment les dirigeants marseillais vont pouvoir le garder. Ils n’ont pas les thunes et l’OM bricole […] S’il reste, tant mieux, mais dans ma tête, il n’est déjà plus là", a-t-il déclaré sur les ondes de la radio sportive.

Alexis Sanchez se dirige vers le Brésil

Malgré des contacts réguliers avec la direction de l’OM, Alexis Sanchez prend son temps avant de trancher sur son avenir. Il souhaite obtenir une belle offre salariale avant de communiquer sa décision finale. Sauf que selon les informations de L’Équipe, le président Pablo Longoria ne compte pas se plier aux exigences financières du joueur. Les dirigeants marseillais veulent se limiter à leur proposition initiale. Si cette offre est insuffisante pour boucler la prolongation de son contrat, le joueur expérimenté prendra alors une autre destination.

Plusieurs clubs étrangers s’activent déjà pour le recruter. La presse chilienne révèle que le club de Grêmio serait proche de s’offrir gratuitement Alexis Sanchez. Les négociations auraient déjà débuté entre les deux parties. Ce transfert au Brésil serait l’occasion pour le joueur de 34 ans de relever un dernier défi dans un nouveau championnat. Pour l’heure, rien n’est encore acté dans ce dossier, et l’Arabie saoudite serait prête à mettre le paquet pour rompre toute concurrence sur cette piste offensive. Les prochains jours s’annoncent décisifs dans cette affaire.