Déterminé à renforcer sa défense, l’OM semblait proche s’offrir un défenseur de Besiktas. Mais le dossier prend une tournure désagréable.

Mercato OM : Romain Saïss prêt à tourner le dos à Marseille

Suite au départ d’Éric Bailly, retourné à Manchester United cet été, l’Olympique de Marseille se retrouve dans l’obligation de renforcer sa charnière défensive. Pour ce faire, plusieurs pistes sont explorées en interne et l’une d'elles mène à Romain Saïss. Les contacts entre l’international marocain et les dirigeants phocéens ont déjà eu lieu depuis quelques jours et les premiers échanges s’avèrent positifs.

À une année de la fin de son contrat en Turquie avec Besiktas, le défenseur de 33 ans aurait répondu rapidement aux approches marseillaises. Au point où Romain Saïss semblait proche de revenir en Ligue 1, 7 ans après son départ d’Angers. Les dirigeants de l’OM ont également entamé des discussions avec leurs homologues turcs pour finaliser la transaction. Besiktas réclame autour de 4 millions d'euros pour son défenseur, mais l'opération pourrait se faire en dessous de ce montant.

De son côté, l’OM espère toujours parvenir à finaliser ce transfert. Toutefois, rien n'est encore acté, les différentes parties et les dirigeants phocéens risquent de subir une grosse désillusion sur cette piste. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Romain Saïss est déterminé à quitter Besiktas durant ce mercato estival pour des raisons familiales et aurait une destination bien précise en tête.

Romain Saïss se rapproche d'un retour en Premier League

Toujours selon le média en ligne, le capitaine des Lions de l’Atlas donnerait sa priorité pour un retour en Premier League, un championnat qu’il connaît bien pour avoir évolué durant six saisons à Wolverhampton. En pole position sur ce dossier, l’OM risque d’être profondément déçu. Reste à savoir quelle formation britannique se manifestera pour son transfert.

La source ajoute que Romain Saïss a déjà reçu plusieurs offres de clubs britanniques, dont leur identité n’a pas encore fuité. Les négociations se poursuivent dans ce sens. Désireux de renflouer ses caisses, le Besiktas devra certainement céder son roc défensif au plus offrant. Face à cette situation, le président Pablo Longoria et son équipe devraient se tourner vers d’autres cibles défensives.