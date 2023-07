Alors que le RC Lens et Leipzig sont sur le point de trouver un accord, le club allemand a déjà planifié la visite médicale de Loïs Openda.

Mercato RC Lens : Loïs Openda attendu vendredi à Leipzig

Le feuilleton Loïs Openda est sur le point de toucher à sa fin. Après de longues semaines d'intenses négociations entre le RC Lens et le RB Leipzig, les dirigeants lensois vont accepter la dernière offre formulée par leurs homologues allemands qui avoisine les 40 millions d'euros, et qui devrait être accompagnée par de multiples bonus, dont un pourcentage à la revente d'après L'Équipe.

Le quotidien sportif indiquait également qu'un coup de fil devait se tenir ce jeudi entre les deux parties pour finaliser les derniers détails de l'opération. Et d'après les toutes dernières révélations de Bild, le transfert est sur le point d'être officialisé. En effet, le média allemand explique que Loïs Openda est attendu dès demain à Leipzig pour passer sa visite médicale. L'attaquant belge deviendra donc la recrue la plus chère de l'histoire du club allemand.

Loïs Openda ne voulait que Leipzig

Il était prêt à tout pour rallier l'Allemagne cet été. Dès qu'il a appris l'intérêt de Leipzig à son égard, Loïs Openda a rapidement fait comprendre à ses dirigeants qu'il ne comptait pas rester une saison supplémentaire dans le Nord de la France. En juin dernier, dans une interview accordée à RTL Info en Belgique, l'attaquant lensois n'avait pas caché son envie de rejoindre un club ayant des ambitions plus élevées.

"J’ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau." Son désir n'a donc jamais été aussi proche de se concrétiser, et Loïs Openda devra prouver aux yeux de l'Europe entière que Leipzig a fait le bon choix en misant une somme aussi importante sur lui cet été.