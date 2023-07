Priorité de Luis Enrique pour renforcer le milieu du PSG, Gabri Veiga ne sera pas facile à déloger du Celta Vigo comme l’a avoué l’un de ses dirigeants.

Mercato PSG : Luis Enrique veut Gabri Veiga au Paris SG

Après deux saisons à découvrir le monde professionnel, Gabri Veiga a explosé durant l’exercice 2022-2023 sous les couleurs du Delta Vigo. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives en 36 matches, le milieu de terrain a terminé 13e meilleur buteur du championnat espagnol. Des performances et un profil rare, puisque le joueur de 21 ans, très technique, brille aussi par sa créativité malgré son grand gabarit, qui attire déjà plusieurs grands clubs européens.

Fraîchement nommé sur le banc du Paris Saint-Germain, Luis Enrique aurait ainsi glissé son nom à Luis Campos pour le recruter cet été. Récemment, Foot Mercato a révélé que les dirigeants parisiens se sont résolus à recruter le jeune milieu espagnol du Celta Vigo. Après avoir officialisé les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, King-In Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour, le Paris SG viserait désormais à boucler ce dossier très rapidement. Pas si vite, semble dire le club espagnol.

Le Celta Vigo lance un avertissement au PSG pour Gabri Veiga

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gabri Veiga n’est pas à vendre et si le Paris Saint-Germain veut le recruter pour combler son nouvel entraîneur Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront se résoudre à payer le montant de sa clause libératoire, soit 40 millions d’euros. « Gabri Veiga n'est pas en vente, on compte sur le joueur », a d’abord lancé Juan Carlos Calero, le coordinateur sportif du Celta Vigo, au micro de l'agence EFE avant d’ajouter :

« maintenant, il est en vacances après l'Euro U21. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici la fin du mercato, mais lui est enthousiaste pour la saison prochaine. J'ai l'intuition que de grands clubs le veulent. Il aura des options. » Outre le PSG, Chelsea et son nouveau manager Mauricio Pochettino aimeraient également convaincre le jeune compatriote de Luis Enrique à rejoindre la Premier League dès cet été. Le Paris SG sait donc désormais quoi faire dans ce dossier.