Proche de l’OM depuis quelques jours, un défenseur est actuellement à Marseille. L’officialisation de sa signature est imminente.

Mercato OM : Renan Lodi est arrivé à Marseille, officialisation imminente

Les supporters de l'Olympique de Marseille peuvent enfin pousser un ouf de soulagement durant ce mercato estival, car leur équipe se renforce de plus en plus avant le début des tours préliminaires de la Ligue des champions. Après des négociations ardues, le club phocéen est parvenu à conclure un accord avec l'Atlético Madrid pour le transfert de Renan Lodi.

Les dirigeants marseillais ont accepté de débourser une somme avoisinant les 13 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral gauche brésilien. Alors que les discussions semblaient dans l'impasse il y a quelques jours en raison des exigences financières des Colchoneros, les négociations ont finalement abouti à un dénouement favorable pour l'OM. Les détails restants de la transaction sont en cours de finalisation, et il ne reste plus d'obstacles majeurs avant l'officialisation de cette signature.

D’ailleurs, la présence de Renan Lodi sur le sol marseillais est déjà avérée. Le joueur de 25 ans a été aperçu ce vendredi à l'aéroport de Marignane. Sur son compte Twitter, la célébrité locale, Titi c’est toi le Boss, a même publié une photo de l’arrivée de Renan Lodi à Marseille.

D’autres renforts sont attendus à Marseille

Le recrutement du joueur brésilien représente une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui cherchait à renforcer le flanc gauche de sa défense. Renan Lodi apportera sa qualité technique, sa vitesse et sa polyvalence à ce poste, et compensera les départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac. Les formalités restantes, notamment la visite médicale, seront rapidement effectuées avant que le joueur ne signe un contrat de cinq ans avec l'OM.

Cette acquisition démontre la détermination de la direction de l'Olympique de Marseille à renforcer l'équipe en vue de la saison à venir. Renan Lodi sera la deuxième recrue de l’ère Marcelino à l’OM après l’arrivée de Geoffrey Kondogbia. Le club phocéen continue de travailler pour attirer d’autres renforts. Les Phocéens espèrent surtout finaliser la signature d’Iliman Ndiaye (Sheffield United) en cette fin de semaine. Les discussions se poursuivent dans ce sens.